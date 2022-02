Tiberio Timperi e Monica Setta ai ferri corti, il post sui social distrugge la conduttrice. “Pronta ad andare via. Ora basta”. Cosa succede

Nuova tensione Tiberio Timperi e Monica Setta? L’indizio social fa pensare che tra i conduttori di Uno Mattina in Famiglia non scorra buon sangue. Pare che il clima nello Studio 1 di Via Teulada della Rai non sia dei migliori. Pare che tra i due conduttori, che lavorano fianco a fianco da tre stagioni, non ci sia un gran rapporto. A provare questo c’è stato un post social che lascia pochi dubbi. Da questa nuova edizione di Uno Mattina in Famiglia, il pubblico del talk show ha assistito ad una grande novità. I dirigenti di viale Mazzini infatti hanno deciso di sperimentare una nuova formula per il programma, lanciando di fatto la conduzione a tre.

Un’occasione per capire se la cosa sia replicabile in futuro oppure meno. Per la prima volta nel programma ideato da Michele Guardì abbiamo visto Tiberio Timperi e Monica Setta, conduttori delle due passate edizioni, affiancati dal ritorno di Ingrid Muccitelli che era già un volto noto al pubblico del programma in quanto lo aveva condotto in passato per cinque edizioni. In molti si sono chiesti in che rapporti siano i conduttori. E se il clima sereno che fanno vedere in puntata rispecchi anche quello che c’è dietro le quinte. Il nuovo post social però fa presagire che tra Timperi e la Setta le cose non vanno benissimo.

Monica Setta “esclusa” dalla foto di Tiberio Timperi: in che rapporti sono?

Si torna a parlare del rapporto tra i conduttori di Uno Mattina in Famiglia. L’oggetto di discussione è una foto condivisa da Tiberio Timperi sul suo profilo Instagram. Il conduttore ha pubblicato lo scatto insieme a Ingrid Muccitelli. Nella foto però non è passato inosservato un dettaglio: l’assenza di Monica Giandotti. La giornalista e conduttrice infatti è stata la grande esclusa, tanto che un utente ha sottolineato perché il conduttore non pubblica mai una foto con la collega.

Un gesto che sicuramente lascia pensare che i rapporti tra i due continuano ad essere gelidi, dopo il battibecco avuto in passato. Tiberio infatti evita di pubblicare foto con la Setta mentre spesso e volentieri si mostra in scatti amichevoli con la Muccitelli. Questo nonostante davanti le telecamere si mostrino sempre cordiali. D’altronde è anche una questione di professionalità.

Monica Setta lascia Uno Mattina per Tiberio Timperi?

Nelle scorse settimane è emersa la notizia che Monica Setta è pronta a lasciare il talk show di Rai Uno per dedicarsi ad una nuova avventura professionale. Una decisione che avrebbe preso lei stessa che vorrebbe dedicare le sue energie ad un nuovo format che la vede come autrice. Non sappiamo se il motivo di quesa decisione sia da imputare al collega Timperi nè se sia o meno confermata la notizia. Quello che è sicuro è che se il rapporto tra i due non è dei migliori era inevitabile una scelta di questo tipo. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.

