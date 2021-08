Tiberio Timperi e Monica Setta volano stracci, lui “non le permetto di chiamarmi”, lei “è lui che mi chiama … controllate i mie tabulati telefonici”

Tiberio Timperi e Monica Sette che insieme condurranno ancora, da settembre ‘UnoMattina in famiglia‘ sono sempre apparsi una coppia molto ben affiatata di colleghi, sereni nei loro rapporti e estremamente corretti uno nei confronto dell’altra. Dopo la brutta esperienza avuta tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini che, alla conduzione di La vita in diretta non hanno funzionato affatto, pareva che Timperi con la Sette andasse d’amore e d’accordo ma evidentemente, alla luce delle ultime dichiarazioni che entrambi hanno rilasciato, le cose non sono affatto così. Vediamo cosa si sono detti nelle ultime ore.

Tiberio Timperi al veleno contro la collega Monica Sette “le impedisco di chiamarmi”

Tiberio Timperi e Monica Sette sono stati entrambi riconfermati per condurre da settembre Unomattina in famiglia, il programma della Rai del weekend e sembra difficile immaginarli in onda uno accanto all’altro dopo quello che si sono detti. Qualche giorno fa in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Vero, Monica Setta ha dichiarato sul collega Tiberio Timperi: “Fuori dagli studi Rai non abbiamo mai preso un caffè insieme e io ho neppure il suo numero di telefono. In televisione funzioniamo e questa è la cosa importante”. Tiberio Timperi, che a sua volta ha rilasciato successivamente un’intervista al settimanale Diva e donna ha controbattuto così: “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro, io faccio il mio. Dopo di che, certo che essere amici aiuta”.

La replica di Monica Setta

Qualche giorno dopo, Monica Setta è stata di nuovo intervistata questa volta dal settimanale Zoom magazine e ha volto precisare qualcosa a proposito delle dichiarazioni del collega: “Due anni fa l’ex direttore di Rai1 Teresa de Santis non lo voleva a ‘UnoMattina in famiglia’. Tiberio era reduce da ‘La Vita in diretta’ e fosse stato per la de Santis sarebbe rimasto a casa. Fui io a insistere nei limiti del possibile, da giornalista e da telespettatrice”. E poi, dopo essersi tolta il primo sassolino dalla scarpa, ha continuato: “Ho chiamato Timperi una sola volta. E all’epoca mi feci mandare il suo numero via Whatsapp da un collaboratore del programma. Mi aveva chiamato lui per invitarmi a cena appena saputo che avrei sostituito la Muccitelli”.

E, ancora: “non so se mi abbia bloccato o meno. Diciamo scherzosamente che metto a disposizione il mio telefono ed i tabulati del gestore per dimostrare che dico la verità“.