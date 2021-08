Tiberio Timperi, la confessione su La vita in Diretta “Ho sbagliato perchè …”

Tiberio Timperi è uno dei presentatori Rai più apprezzati e seguiti. Un uomo garbato e preparato che con la sua professionalità è riuscito ad entrare nel cuore di migliaia di telespettatori. Proprio di recente il presentatore intervistato dal settimanale ‘Oggi’ ha fatto un bilancio della sua vita sentimentale e professionale ammettendo anche quelli che sono stati i suoi errori e quali sono le sue speranze per il futuro. Ma nello specifico, quali sono state le sue parole?

La confessione di Tiberio Timperi

Nel corso dell’intervista che Tiberio Timperi ha rilasciato al settimanale Oggi il noto conduttore ha affrontato diversi argomenti. A proposito della sua carriera Timperi ha confessato di aver commesso degli errori, in particolar modo a La Vita in Diretta. A tal proposito ha voluto però precisare che la sua idea era quella di dare vita ad un programma strutturato in un determinato modo ma alla fine non ce l’ha fatta.”A La vita in diretta sono stato avventato, pensando di fare un programma per come ce l’avevo in testa io, applicando la mia filosofia: credevo fosse facile, ma lì ha vinto il sistema”, queste nello specifico sono state le sue parole.

Il suo carattere

Il presentatore intervistato dal settimanale ‘Oggi’ ha parlato anche di quello che è il suo carattere e di come negli anni sia maturato e cambiato. Timperi ha infatti rivelato che il suo grande limite è la sua sincerità e ha voluto precisare “in questo ambiente devi essere concavo e convesso”. Altra sua grande capacità è quella di saper tacere e allo stesso tempo ascoltare. A tal proposito ha rivelato che ad insegnargli che per poter fare un’ottima intervista bisogna saper ascoltare è stato un grande uomo della televisione italiana. Un uomo molto apprezzato che ormai da moltissimi anni intrattiene il pubblico con i suoi programmi di successo. Stiamo parlando del noto giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, autore e sceneggiatore Maurizio Costanzo.

La vita sentimentale del famoso presentatore di Unomattina in Famiglia

Non sono poi mancate nel corso dell’intervista le domande sull’amore. Il noto conduttore di Unomattina in famiglia, programma condotto insieme a Monica Setta, a proposito dell’amore ha rivelato che la sua speranza è quella di riuscire a trovare una donna normale e soprattutto sincera. E, ha concluso “che mi veda come persona e non personaggio”. Tiberio Timperi ha inoltre voluto precisare che l’ironia è importante ed è proprio la qualità che cerca in una donna.