Tiberio Timperi nella tempesta, Tensione in Rai, fatto fuori da Unomattina. “Quel che è successo con la Setta inacettabile”

E’ ricominciato Unomattina in famiglia e le cose tra Tiberio Timperi e Monica Setta sembrano andare sempre peggio. I due non hanno mai nascosto l’antipatia che provano l’uno verso l’altra. Ma si sono impegnati a lavorare ancora insieme, senza che la loro personale antipatia ledi la riuscita del programma. Dopo una prima settimana di messa in onda, però, risulta evidente il clima di tensione. Un video, in particolare, è stato ricondiviso da molti telespettatori sui social, diventando virale. A una battuta del presentatore, la donna risponde: “Eh vabbè, battuta troppo scontata. Ciao Mara Venier”.

I fans di Unomattina in famiglia non sono contenti di quello che sta accadendo nel programma Rai. Lo si capisce dai commenti che hanno accompagnato il post. Vediamone alcuni: “Posso dire che però vedere tutta questa tensione non è bello? Sarò fatto male io. Immagino sia alla fine solo una scelta sadica e mirata mettere assieme colleghi che evidentemente e palesemente non si stimano”; “Questi non arrivano a metà ottobre così..”; “Il rapporto tra Monica Setta e Tiberio Timperi in 26 secondi”. Di commenti ce ne sono tantissimi ma i due protagonisti continuano a battibeccare senza dargli peso.

Nel corso dell’estate, se ne sono detti di tutti i colori. Monica Setta, in particolare, è stata sottile ma infida nel ricordare che è stata lei stessa a volere Tiberio Timperi al suo fianco a Unomattina in famiglia, quando i vertici della Rai non ne erano affatto convinti. Decisione di cui si pente? Le sue parole al riguardo sembrano quelle di una vera professionista. Ma i suo atteggiamento dice il contrario. “Penso che Tiberio Timperi sia un professionista e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere.”

“Mi hanno chiesto, mi sono chiesta anche io più volte, se avessi fatto bene a perorare, nel mio piccolo, da giornalista e da telespettatrice la “causa” di Tiberio Timperi che la ex direttrice di Rai 1 Teresa de Santis non avrebbe voluto a Uno mattina in famiglia nella stagione 2019/2020. Lui era reduce da La vita in diretta e la De Santis lo avrebbe lasciato volentieri a casa. Lo sosteneva Guardì. Ma una tosta come Teresa si era presa l’ultima parola. Prima di decidere mi chiese che cosa ne pensassi ed io caldeggiai la sua presenza. Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv.”

“È andata proprio così. I rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita. Posso apparire una donna emotiva, impetuosa, istintiva. È l’apparenza, appunto. Nel mio lavoro sono fredda, lucida, analitica e guardo sempre il “bene” del prodotto, mai le antipatie o le simpatie. Penso che in tv si va per lavorare, non per fare amicizia”. Insomma una velata minaccia a Timperi? Il non sostenerlo più potrebbe portare i vertici Rai a cambiare nuovamente idea su di lui e a farlo fuori?

Anche Tiberio Timperi ne ha avute da dire su Monica Setta: “Sicuramente è vero che non siamo amici. Ha il mio numero di cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”. Insomma la tensione sembra davvero alle stelle e si sa che questi comportamenti in Rai non piacciono. Prova ne è stata l’uscita di scena di Adriana Volpe a I Fatti vostri dopo le liti con Magalli. Succederà lo stesso per Uno Mattina? Per continuare ad avere news seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Tiberio Timperi nella tempesta, Tensione in Rai, fatto fuori da Unomattina. “Quel che è successo con la Setta inacettabile” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.