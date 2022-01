tiberio-timperi:-“scarso-e-antipatico”,-le-sue-parole-su-sanremo-gli-costano-l’ira-del-web

Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle parole espresse da Tiberio Timperi, il noto giornalista e conduttore televisivo italiano alla guida di uno dei programmi di maggiore successo in Rai ovvero Uno Mattina in famiglia. Le parole pronunciate nei confronti del Festival di Sanremo non sono passate inosservate ai telespettatori che sui social hanno subito commentato rivolgendo al conduttore delle pesanti critiche. Ma esattamente, per quale motivo?

Tiberio Timperi al centro della polemica

Una nuova puntata di Uno Mattina in Famiglia è andata in onda nella giornata di domenica 16 gennaio 2022. Questa è stata una puntata molto particolare a seguito della quale il conduttore Tiberio Timperi è finito al centro di numerose critiche e polemiche. Ma esattamente per quale motivo? Tutto ha avuto inizio durante il momento con Gianni Ippoliti durante il quale viene di solito effettuata la lettura di alcune riviste che si occupano di gossip. La polemica è nata in seguito alle parole pronunciate dal conduttore in merito alla notizia secondo la quale tra le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus in questa nuova edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche Drusilla Foer.

Le parole di Tiberio Timperi non passano inosservate

Durante il momento di lettura del gossip Gianni Ippoliti ha letto un titolo molto particolare ovvero “Il trucco fa diventare più virili?”. Alle parole in questione è stata associata la fotografia di un giovane artista molto famoso in tutto il mondo ovvero Damiano dei Maneskin. Il giovane infatti appare sempre molto truccato, e proprio questa è una sua caratteristica. A questo punto proprio Ippoliti ha mostrato a Tiberio Timperi e ai telespettatori di Uno Mattina in Famiglia una simpatica fotografia in cui si mostrava pettinato e truccato. Un modo questo per ironizzare sulla questione trucco. Le parole di Tiberio Timperi però sono sembrate ai telespettatori una chiara frecciata rivolta ad Amadeus e al suo nuovo Festival di Sanremo il cui inizio è previsto per il prossimo 1 febbraio 2022. “È la volta buona che vai a Sanremo!”, queste esattamente le sue parole.

La reazione dei telespettatori sui social

Molti sono stati i telespettatori che hanno prestato attenzione alle parole espresse da Tiberio Timperi rivolgendo a quest’ultimo anche delle pesanti critiche a difesa della scelta di Amadeus. Ad esempio un telespettatore ha così commentato: “#UNOMATTINAINFAMIGLIA @RAIUNO TRANQUILLO TIBERIO, TU NON SARESTI ANDATO A SANREMO NEANCHE QUANDO C’ERANO SOLO GLI UOMINI NON TRUCCATI. PERCHÉ? PERCHÉ SEI SCARSO E ANTIPATICO, SEMPLICE.