tiberio-timperi-scrive-sui-social-su-una-collega-senza-usare-mezzi-termini-“e’-una-persona-…”

Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli oltre ad essere colleghi sono anche grandi amici. I due per alcuni anni hanno condiviso la conduzione di un famoso programma di successo ovvero “Unomattina in famiglia”. Nonostante negli anni successivi le loro strade si siano divise ecco che non è cambiato e nemmeno svanito l’affetto che entrambi provano per l’altro. La dimostrazione di tutto questo sta anche nelle bellissime parole che il celebre conduttore ha espresso nei confronti della collega in occasione del suo compleanno.

Gli auguri di Tiberio Timperi a Ingrid Muccitelli

Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli per diversi anni hanno condotto insieme “Unomattina in famiglia”. In seguito le loro strade si sono divise e nello specifico lui ha guidato La Vita in Diretta per una sola edizione mentre invece lei è rimasta nella trasmissione al fianco di Luca Rosini per poi passare invece alla conduzione di un altro programma di successo ovvero Linea Verde al fianco di Peppone Calabrese e Beppe Convertini. Ieri, 25 giugno, la conduttrice ha festeggiato il suo compleanno ed il collega Tiberio Timperi non ha perso l’occasione di farle i suoi auguri dedicandole delle bellissime parole che lasciano ben intravedere quello che è l’affetto ma soprattutto la stima che li lega.

Il post di Tiberio Timperi per la collega

“Una persona leale, corretta, sincera. Competente e seria”, sono state queste le parole con cui Tiberio Timperi ha iniziato il suo post sui social per la collega Ingrid Muccitelli alla quale ha voluto rivolgere i suoi auguri di buon compleanno. “La compagna di lavoro ideale. Ma sopratutto una cara amica. Di ieri, di oggi, di sempre”, ha poi continuato il presentatore che ha concluso il post scrivendo “Auguri Ingrid. Auguri di cuore!”. La risposta della conduttrice è stata breve e semplice ma ricca di affetto. La donna ha infatti commentato il post di Timperi scrivendo “Sei unico!”.

Ultima puntata di UnoMattina in famiglia

Se un tempo, e per alcuni anni, Tiberio Timperi ha condiviso la conduzione di “Unomattina in famiglia” con la collega Ingrid Muccitelli ecco che oggi non è più così. Al suo fianco è infatti presente Monica Setta e proprio domani sarà l’ultima puntata della stagione prima della pausa estiva. La trasmissione, seguita con molto affetto dal pubblico di Rai 2, tornerà in onda il 18 e il 19 settembre per una nuova edizione ricca di successi. La terza insieme per Tiberio Timperi e Monica Setta.