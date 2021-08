tiberio-timperi-senza-freni-“mi-vedevo-come-un-quarantenne-che-…”

Si sta godendo le vacanze estive tra Panarea e Stromboli il noto giornalista e conduttore radiotelevisivo italiano Tiberio Timperi. Ma nonostante ciò il noto presentatore di Unomattina in famiglia non ha perso l’occasione per concedere una lunga intervista a Diva e Donna nel corso della quale si è raccontato facendo delle particolari rivelazioni sulla sua vita privata e su quella professionale. Ma, quali sono state esattamente le parole espresse dal conduttore?

Tiberio Timperi si racconta a Diva e Donna

Durante l’estate in molti si concedono delle vacanze in compagnia degli amici o della famiglia in attesa di tornare poi a settembre alla quotidianità. Anche il noto conduttore televisivo Tiberio Timperi lo sta facendo ed infatti proprio durante questo mese di agosto si è concesso una vacanza a Panarea e Stromboli. L’uomo però ha trovato anche il momento per concedere una lunga intervista a Diva e Donna nel corso della quale si è raccontato esponendosi anche su argomenti piuttosto intimi mai toccati prima come ad esempio quello relativo al divorzio dalla moglie e il rapporto con il figlio.

Le parole del presentatore

“Ho capito che la vita non è giusta. Non va quasi mai dove tu vorresti che andasse”, queste alcune delle parole pronunciate dal presentatore durante l’intervista in questione. Una particolare confessione che ha portato l’uomo ad esporsi anche su argomenti sui quali in passato si è espresso poche volte. Timperi è stato sposato per soli tre mesi con Orsola Adele Gazzaniga e dalla loro unione è nato un figlio ovvero il piccolo Daniele. Tra Timperi e l’ex moglie vi è stata una lunga battaglia legale per l’affidamento del piccolo , e proprio su questa vicenda l’uomo non si è mai sbilanciato particolarmente. Anche durante l’intervista concessa a Diva e Donna ha infatti espresso soltanto poche parole affermando nello specifico “Il capitolo più triste di una storia triste, preferisco sorvolare.”

La riflessione sulla sua vita

Durante l’intervista concessa a Diva e Donna il presentatore ha espresso un pensiero profondo e particolare affermando che in realtà la vita spesso va diversamente da come ci si aspetta. L’uomo ha infatti dichiarato che aveva immaginato diversamente il suo futuro. “Mi vedevo un quarantenne tranquillo che portava a casa le pastarelle la domenica a casa, la famiglia, il cane, la casa in campagna, tanto di più banale e borghese. Ma la vita è quello che succede”, queste nello specifico le sue parole.