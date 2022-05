La vittoria del tricolore ha portato per strada non pochi sostenitori della squadra di Ibrahimovic

FASANO ­– Non potevano mancare i tifosi nostrani di fede rossonera che hanno invaso le principali strade del centro festeggiando allo scudetto numero 19 dell’Ac Milan. La Città di della Selva ha i suoi seguaci del Diavolo rossonero e la conferma è giunta anche in questa circostanza, quando il triplice fischio dello stadio Mapei di Reggio Emilia ha ufficializzato la vittoria del Milan sul Sassuolo (0-3), decretando la vittoria dello scudetto. Caroselli di auto e tifosi bardati con i colori milanisti si sono riversati per strada per ritornare a gioire dopo una lunga attesa di ben 11 anni. Immancabili gli sfottò ai cugini interisti, tutto in piena linea con i festeggiamenti di tutta la penisola.

Come sempre in queste circostanze sono le fotografie a rendere l’idea di quella che è la fede di un grosso club come il Milan, nella città fasanese. Non pochi sono stati quelli che hanno preferito ritrovarsi in un pub per seguire l’ultima sfida della stagione del Milan, prima di dare fondo ai festeggiamenti di circostanza all’aperto.

Nella magica serata dei tifosi dell’evergreen Ibrahimovic piazza del Duomo di Milano è sembrata più vicina a piazza Ciaia, seguendo i colori dei rossoneri di mister Pioli.

(Fotogallery di Mario Rosato)

L’articolo Tifosi rossoneri in delirio anche a Fasano per lo scudetto del Milan proviene da GoFasano.