Tiggo 8 conquista os brasileiros com espaço, conforto e tecnologia

Com itens como cluster com tela digital de 12,5 polegadas, carregador wireless e câmera 360°, veículo representa o maior salto tecnológico no cenário automotivo brasileiro. Brasil tem novo SUV de 7 lugares; conheça

Mais recente lançamento da CAOA Chery no Brasil, o Tiggo 8 representa o maior salto de tecnologia no cenário automotivo brasileiro. O SUV é ideal para as famílias brasileiras que procuram conforto e modernidade num mesmo carro.

O maior modelo da CAOA Chery impressiona pelo espaço interno. São sete lugares dispostos em três fileiras para oferecer toda a comodidade ao motorista e aos passageiros.

Espaçoso também é porta-malas, com sua capacidade de 193 litros. E pode ser ainda maior: se rebater os bancos, o dono do veículo, sobe 10 vezes, para 1,9 mil litros.

Presente também no acabamento interno, o conforto do Tiggo 8 se estende para itens que transformam a experiência de conduzir o veículo. Você pode interagir à distância com o carro por meio da chave controle. Com ela, você abre e fecha o porta-mala remotamente, controla a climatização do ar (dual zone com comandos touch screen de 8”) e a partida remota do motor.

O Tiggo 8 tem outras tecnologias que costumam ser vistas só em veículos de categorias superiores. Carregador de celular wireless, cluster com tela digital colorida de 12,5”, câmbio joystick, câmera 360º e monitoramento de ponto cego.

A motorização do Tiggo 8 também chama atenção. Equipado com motor 1.6 Turbo GDI de 187 cv e câmbio automático Wet dual clutch de 7 velocidades, atinge de 0 km/h a 100 km/h em apenas 8,7 segundos. O veículo é uma excelente opção para o trânsito da cidade ou para uma direção tranquila na estrada.

A tranquilidade também aparece na hora da manutenção. Para garantir que você mantenha as condições do veículo sempre em ordem, a CAOA tem, em uma área de 5 mil metros quadrados em Barueri (SP), um estoque com 97% de todas as peças da CAOA Chery para pronta-entrega.

Com tanta vantagem, o resultado não podia ser diferente. Fabricado na unidade de Anápolis (GO), o Tiggo 8 já é um sucesso de vendas em todo o Brasil. O valor também é convidativo. O veículo chega ao mercado com preço promocional no lançamento a partir de R$ 162,2 mil.

Conheça, no infográfico abaixo, todas as vantagens do Tiggo 8.

Divulgação

