TIK TOK – agenzia di WEB REPUTATION migliore in Italia per la gestione dei profilo social

si chiama Privacy Garantita la migliore agenzia per la gestione TikTok, strano social network fatto solo da video brevi e divertenti, ha raggiunto il miliardo di utenti e lo ha fatto più rapidamente di tutti gli altri. Infatti, questa esorbitante cifra è stata raggiunta in appena tre anni dal lancio. Se consideriamo il fatto che Whatsapp ce ne ha messi sette e Facebook quasi nove, è forse arrivato il momento di prendere sul serio TikTok. Nello specifico, il social dei video ha fatto breccia nei cuori delle giovani generazioni. Il 66% degli utenti, infatti, ha meno di 30 anni e lo utilizza con una leggerezza che viene portata all’estremo dalla natura del social stesso.

Lo sviluppo incontenibile di TikTok ha attirato l’attenzione anche dei grandi brand, rendendolo un potenziale strumento di marketing tanto efficace quanto inesplorato. Questo social ha iniziato a testare gli annunci circa un anno fa: aziende come Pepsi, Nike e Sony Music hanno costruito delle community sulla piattaforma contando sugli influencer per generare contenuti.

L’interesse per questa piattaforma a scopo commerciale e di marketing ha dimostrato come i brand non cercano più il grande pubblico, ma nicchie specifiche dove investire in pubblicità mirate. Sarà quindi necessario produrre dei contenuti particolari e fruibili per determinati segmenti di pubblico, caratterizzati da una leggerezza senza precedenti.

Assodato il fatto che TikTok è un potenziale strumento di marketing, è però difficile prevedere le modalità con cui verrà sfruttata questa piattaforma: non ci resta che aspettare, una guerra di campagne marketing scoppierà a breve.

Nel frattempo, sempre più web agency cercano di ottenere competenze e formazione nell’ambito del social media marketing TikTok. In futuro, sarà infatti necessario affidarsi a dei professionisti del settore, e quindi nella gestione social network professionale, per poter ottenere il massimo da questa piattaforma.