Tik Tok famosi: lista delle persone più seguite nel mondo

Tiktoker famosi: i più seguiti al mondo nel post di Pop Up Mag

Torniamo a parlare anche oggi di TikTok, l’app del momento, quella su cui tutti vogliono diventare influencer. Dopo avervi raccontato della biografia della tiktoker famosa Loren Gray, divenuta nel frattempo anche una cantante grazie proprio alla popolarità fornitagli sul social medium, oggi vogliamo raccontarvi dei tiktoker famosi, quelli cioè più seguiti al mondo in questo momento. Questa classifica tiene conto del numero di follower, che ovviamente è un dato oggettivo ma non esaustivo del fenomeno tiktoker. Per non farci mancare niente vedremo, con l’ausilio di Influence Grid, il tasso di engagement e tutta una serie di statistiche utili sui principali tiktoker famosi nel mondo.

Bentrovati su Pop Up!

TikToker più seguiti al mondo: la classifica di Influence Grid

TikToker famosi, la classifica dei più seguiti al mondo parla oggi inglese, e se vogliamo essere più specifici, americano. Infatti nonostante la piattaforma sia cinese, il pubblico che segue l’app è soprattutto americano e composto da teenagers. Questo per la fusione con musical.ly. Nonostante oggi anche i meno giovani ormai stiano popolando l’applicazione con video, che fanno buoni numeri, se andiamo a guardare la classifica, la maggior parte dei tiktoker più seguiti sono giovanissimi, e molti di questi ancora minorenni. I video pubblicati variano da balli, canti, video strani, filtri particolari applicati a voce e immagini, scherzi. Quindi TikTok si rivela essere un’app molto “goliardica” se vogliamo dire così, o meglio dove lo spazio all’immaginazione e alla creatività sono quasi senza limiti.

Ma chi sono i tiktoker più famosi? Ecco la nostra classifica:

Khaby Lame @khaby.lame ITA 148.1 mln di follower Charli D’Amelio @charliedamelio USA 144.9 mln di follower; Bella Poarch @bellapoarch USA 91 mln di follower; Addison Rae @addisonre USA 88.5 mln di follower Will Smith @willsmith USA 72.2 mln di follower Zach King @zachking USA 69.1 mln di follower; Dixie D’Amelio @dixiedamelio 57.4 mln di follower; The Rock @therock USA 56.1 mln di follower; Spencer X @spencerx USA 55 mln di follower Loren Gray @lorengray USA 54,6 mln di follower; Riyaz @riyaz.14 India 45.2 mln di follower; Brent Rivera @brentrivera USA 44.6 mln di follower; Baby Ariel @babyariel USA 36 mln di follower; Gil Croes @gilmhercroes Aruba 35,1 mln di follower; Faisal shaikh @mr_faisu_07 India 32,2 mln di follower Nisha Guragain @nishaguragain India 28.2 mln di follower; Flighthouse @flighthouse USA 28,2 mln di follower; Jacob Sartorius @jacobsartorius USA 23,7 mln di follower;

Ciò che ha di clamoroso è il balzo in avanti di Charli D’Amelio ma attenzione a Khaby Lame, che in pochissimo tempo ha superato anche i concorrenti americani ed è arrivato al numero 1 in classifica.

Il resto potete vederlo seguendo il sito dell’app, che vi da la possibilità di filtrare i risultati e vedere le statistiche di tutti i tiktoker, anche italiani.

Il nostro spazio, quasi ormai quotidiano dedicato a TikTok, termina qui. Alla prossima con i post dedicati ai fenomeni social del momento, di Pop Up Mag!

Mata