TikTok Agenzia di marketing specializzate in Roma per incrementare le ventiate

Di Cristian Nardi

Forse è il tuo spirito imprenditoriale. Forse hai sentito parlare della Tesla Model X di Addison Rae , 21 anni . Forse hai ricevuto quella notifica “tempo di utilizzo” (quella in cui il tuo telefono passivo ti dice in modo aggressivo che sei dipendente da Internet) e hai detto: “Ehi, potrebbe anche monetizzare questo.

Comunque sei arrivato qui, benvenuto. Ecco come guadagnare con TikTok.

TikTok è la sesta piattaforma di social media più utilizzata al mondo, con oltre 1 miliardo di utenti attivi a gennaio 2022 . Questo è un grande mercato.

Molte persone hanno già capito come guadagnare soldi su TikTok e alcuni lo considerano un lavoro a tempo pieno. Ecco le migliori strategie per fare soldi con l’app.

Puoi guadagnare con TikTok?

La risposta breve è: Sì, puoi guadagnare con TikTok.

Ma proprio come dipingere un quadro o determinare lo stato della relazione del tuo ex, fare soldi su TikTok richiede un po’ di creatività. Sebbene esistano metodi ufficiali finanziati da app per guadagnare denaro (vedi Strategia n. 4 di seguito), ci sono molti altri modi in cui puoi fare soldi sulla piattaforma, anche se non hai molti follower.

Simile ai creatori di social media attivi su altre piattaforme, molti utenti di TikTok hanno già raggiunto il successo finanziario attraverso l’app. E mentre TikTok può sembrare una nuova frontiera, le strategie che puoi utilizzare per fare soldi probabilmente sembreranno familiari (consulta le nostre guide per fare soldi su Instagram e Youtube ).

Quanto guadagnano i TikToker nel 2022?

Esistono molti modi per fare soldi su TikTok (vedi sotto) e il modo in cui monetizzare il tuo account determinerà i tuoi guadagni.

Le partnership di marca su TikTok possono farti guadagnare fino a $ 80.000. Esatto: se sei un creatore abbastanza grande (con un pubblico ampio e coinvolto e un track record di successo sulla piattaforma), puoi acquistare un’auto costosa con i tuoi guadagni da un video.

Per quanto riguarda il TikTok Creator Fund, puoi guadagnare tra 2 e 4 centesimi ogni 1.000 visualizzazioni. Ciò significa che potresti aspettarti da $ 20 a $ 40 dopo aver raggiunto un milione di visualizzazioni.

Scopri di più sul TikTok Creator Fund qui .

Chi guadagna di più su TikTok?

Secondo quanto riferito, la regina delle ballerine Addison Rae Esterling guadagna $ 5 milioni all’anno tramite l’app, rendendola l’essere umano più pagato su TikTok. Dopo di lei ci sono Charli e Dixie D’Amelio, che guadagnano rispettivamente $ 4 milioni e $ 2,9 milioni all’anno.

@jiffpom , un piccolo Pomerania, è il cane con i guadagni più alti su TikTok, con una media di $ 12.540 per post.

L’influencer del fitness più pagata è Demi Bagby , che ha guadagnato oltre $ 3 milioni da meno di 50 annunci nel 2020 .

E nel mondo del cibo, il famoso chef Gordon Ramsay guadagna di più (in senso figurato) con 3,8 milioni di dollari in post sponsorizzati l’anno scorso.

Quindi, dal punto di vista del cielo blu, un profilo TikTok di successo può prepararti per la vita, ma anche se non hai milioni di follower e miliardi di Mi piace, puoi comunque usarlo per fare soldi.

4 modi per guadagnare su TikTok

Strategia 1: collabora con un marchio di cui ti fidi

I contenuti sponsorizzati su TikTok sono definiti come contenuti per i quali ricevi qualcosa di valore . Questo è l’obiettivo, giusto? Ad esempio, un marchio potrebbe pagarti per realizzare un video TikTok che parla dell’odore delle loro candele di soia, oppure potresti ricevere un viaggio di paracadutismo gratuito in cambio di un post a riguardo. (Anche se non consigliamo di accettare offerte gratuite di paracadutismo).

E i marchi sono molto interessati a entrare in tali collaborazioni a pagamento. Uno studio sull’influencer marketing ha rilevato che a dicembre 2019, il 16% dei marketer statunitensi prevedeva di utilizzare TikTok per le campagne di influencer, ma a marzo 2021 quel numero è salito al 68%. In altre parole, l’influencer marketing sta esplodendo sulla piattaforma.

Secondo lo stesso studio di eMarketer, le aziende vogliono collaborare con persone che hanno un seguito che le conosce e si fida di loro, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19 e dei movimenti per la giustizia sociale in corso.

Il che ci porta a un punto importante: non cercare di collaborare con aziende le cui opinioni non sono in linea con le tue. Il modo in cui interagisci con il tuo pubblico è unicamente tuo. I tuoi seguaci potrebbero preoccuparsi delle tue metafore ispiratrici della zuppa o di quante lingue sai parlare o manicure , ma si preoccupano anche della tua etica.

Ecco alcuni suggerimenti per iniziare con i contenuti sponsorizzati:

Rivolgiti solo ai marchi o alle organizzazioni che ami davvero

Se il tuo TikTok riguarda il tuo viaggio vegano crudo e all’improvviso inizi a postare sul tuo hamburger locale preferito, i tuoi follower ti vedranno attraverso. Non solo questo ti confonde, ma ti fa anche sembrare un tutto esaurito. Quindi, assicurati che i tuoi contenuti sponsorizzati siano allineati con i tuoi contenuti normali.

Crea una cartella stampa per il tuo account TikTok

Una cartella stampa è come un trailer di un film per te stesso. Esalta tutte le grandi cose su di te (e offre ai marchi buoni motivi per lavorare con te) e include informazioni di contatto, foto e risultati importanti. Fai in modo che vogliano vedere cosa succede dopo, sacchetto di popcorn in mano. Siti web come Templatelab offrono modelli di cartelle stampa gratuiti.

Crea alcuni post non sponsorizzati

I marchi vorranno vedere che hai quello che serve per aumentare le vendite della loro attività. Pubblicare un paio di post (non sponsorizzati) in cui chiacchierare con il tuo paio di scarpe preferite renderà più probabile che quel marchio di calze speciali sfuggente voglia collaborare con te.

Usa l’interruttore Contenuti brandizzati

Alla gente non piace essere ingannata e, a quanto pare, non piace nemmeno alle app. Tiktok ha creato l’ interruttore Contenuti brandizzati per assicurarsi che gli utenti fossero trasparenti. Se stai creando contenuti per le sponsorizzazioni, premi il pulsante (o rischi che il tuo video venga rimosso).

Strategia 2: collaborare con un influencer

Questo è il contrario della prima strategia. Se sei un’azienda affermata che cerca di far crescere la tua presenza (e fare soldi) su TikTok, contatta un influencer il cui contenuto è in linea con il tuo marchio.

La fashionista Wisdom Kaye ha recentemente collaborato con la compagnia di profumi Maison Margiela in questo TikTok e la food blogger Tiffy Chen ha collaborato con Robin Hood (la farina, non la volpe ) in questo:

Secondo questo studio di Tomoson, ogni dollaro speso per l’influencer marketing ha fruttato una media di $ 6,50 per l’azienda, con il 13% più ricco intervistato che ha riportato un ritorno di $ 20. Inoltre, metà degli esperti di marketing afferma che i clienti acquisiti tramite l’influencer marketing erano di qualità superiore rispetto ai clienti portati tramite altri canali, come l’email marketing o la ricerca organica.

In conclusione: influencer, beh, influenza. Effettivamente. (Anche i micro-influencer!)

Se sei negli Stati Uniti, puoi utilizzare TikTok Creator Marketplace per trovare l’influencer giusto per te. Il sito del mercato collega i marchi con gli influencer. Qualsiasi marchio può aderire, ma è accessibile solo agli influencer su invito (per ora).

Al di fuori degli Stati Uniti e del mercato autorizzato da TikTok, cerca gli hashtag che si allineano a te e alla tua attività (#dentist, #faintinggoats, #thrifting) e scorri il contenuto. Oppure, esplora l’app tu stesso, mettendo Mi piace ai video che ti piacciono e ignorando (o premendo ” Non mi interessa “) quelli che non ti piacciono. L’app inizierà a mostrarti cosa vuoi vedere. È spaventosamente intelligente così.

Prenditi il ​​​​tuo tempo per esaminare la pagina di ogni creatore: abbiamo tutti sentito la storia secolare della non scusa del non razzismo dell’influencer in lacrime. Stai lontano dai TikToker problematici. È il 2022.

Strategia 3: usa Tiktok per pubblicizzare i tuoi prodotti

Se hai già stabilito la merce, questa è la strada più ovvia per fare soldi: crea TikTok che mostrino i tuoi prodotti, inclusi tutti i dettagli che li rendono unici. Assicurati di includere un link al tuo negozio nella tua biografia.

Ecco un ottimo esempio : il marchio di moda Klassy Network mostra come indossare un “brami”.

Puoi anche creare il tuo merchandising personalizzato, come ha fatto Tika the Iggy Italian Greyhound (e orgogliosa icona gay) . Il proprietario del cane, Thomas Shapiro, vende online abbigliamento a marchio Tika . Anche marchi di trucco come Fenty Beauty e Cocokind stanno uccidendo il gioco del merchandising.

Strategia 4: ottieni i pagamenti del Creator Fund di TikTok

Questo è il metodo per fare soldi sanzionato dall’app di cui parlavamo prima. Il 22 luglio 2020, TikTok ha annunciato il suo nuovo Creator Fund , impegnandosi a donare 200 milioni di dollari USA per “incoraggiare coloro che sognano di usare la propria voce e creatività per dare vita a carriere stimolanti”.

Internet, e il mondo, l’hanno divorato e solo una settimana dopo hanno annunciato che il fondo sarebbe cresciuto fino a $ 1 miliardo di Stati Uniti entro il 2023. Quindi, come si fa a mettere le mani su quei dolci soldi del creatore? L’app ha alcune caselle che devi spuntare prima di poter applicare:

Essere ubicati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Spagna o in Italia

Avere almeno 18 anni di età

Avere almeno 10.000 follower

Avere almeno 100.000 visualizzazioni video negli ultimi 30 giorni

Avere un account che rispetti le Linee guida della community di TikTok e i termini di servizio

Puoi richiedere il Creator Fund tramite l’app, purché tu abbia TikTok Pro (le cose migliori della vita non sono gratuite).

Suggerimenti per essere pagato su TikTok

Sii autentico

Se il grande libro sui social media avesse una morale, sarebbe questa. E per quanto sia difficile credere che l’autenticità sia importante nel nostro mondo altamente filtrato, gli utenti di Internet bramano contenuti genuini.

In questo studio del 2019 , il 90% dei 1.590 adulti intervistati ha affermato che l’autenticità è importante online, ma il 51% ha affermato di ritenere che meno della metà dei marchi crei opere che risuonano come autentiche.

Quindi, sia che tu stia saltando su una tendenza del ballo o mostrando le tue rane all’uncinetto, rimani fedele a te. È il modo più sicuro per guadagnare follower che manterrai e, si spera, guadagnare soldi veri.

Sii trasparente

Questo va di pari passo con l’autenticità. Le regole relative alla pubblicazione di contenuti sponsorizzati e alla divulgazione di contenuti gratuiti sono piuttosto nebbiose, ma è sempre meglio peccare per eccesso di cautela.

L’attivazione/ disattivazione dei contenuti con marchio di TikTok aggiunge un’informativa per te (#Annuncio), quindi assicurati di utilizzarla quando appropriato.

Consulta i tuoi creatori preferiti per avere una guida

Se non sai da dove iniziare, inizia a scorrere. Le probabilità sono che alcuni dei tuoi creatori preferiti stiano facendo soldi con TikTok. Dai un’occhiata a cosa stanno facendo: affari di marca, promozione di magliette, ortografia del loro Venmo nella zuppa dell’alfabeto e prova a mettere in atto quelle stesse strategie.

Non abbandonare i tuoi contenuti regolari

Se tutti i tuoi TikTok sono contenuti sponsorizzati o promuovono qualcosa, i tuoi follower perderanno interesse. Devi giocare bene.

Il truccatore Bretman Rock pubblica collaborazioni con Yves Saint Laurent , ma anche video divertenti , i suoi cibi filippini preferiti e, naturalmente, i contenuti di trucco e moda che gli sono valsi in primo luogo tutti i suoi seguaci.

Anche grandi marchi come Ben & Jerry’s pubblicano TikToks che presentano i costumi di Halloween dei loro cani da ufficio . Non sempre fare soldi.

Non mollare

Fare soldi su questo social network non è facile. Se lo fosse, saremmo tutti Addison Rae. (È bello scherzare su questo: lei stessa riconosce quante persone pensano che non abbia un vero lavoro . E lo fa con la sicurezza di una 21enne che guadagna 5 milioni di dollari all’anno.)

Se vieni chiuso da un marchio o da un influencer, continua a provare. Il duro lavoro ripaga, letteralmente.

Fai crescere la tua presenza su TikTok insieme agli altri tuoi canali social utilizzando Hootsuite. Da un'unica dashboard, puoi pianificare e pubblicare post per i momenti migliori, coinvolgere il tuo pubblico e misurare le prestazioni. Provalo gratuitamente ogg