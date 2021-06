TikTok permetterà di aggiungere “mini app” ai suoi video

La funzione si chiamerà Jumps e consentirà agli utenti di integrare nei loro video contenuti sviluppati da aziende terze

TikTok ha annunciato che lancerà una nuova funzione che permetterà agli utenti di aggiungere piccole app, chiamate Jumps, ai propri video sulla piattaforma, per arricchire il contenuto.

Quando guardano un video che utilizza un Jump, gli spettatori vedranno un pulsante nella parte inferiore dello schermo. Cliccando si aprirà il contenuto in una nuova schermata all’interno di TikTok. I creator che realizzano un video potranno scegliere un Jump da aggiungere per personalizzare il contenuto che gli spettatori vedranno dopo aver toccato il pulsante.

TikTok ha scritto di aver lavorato con un gruppo selezionato di aziende per sviluppare Jumps, come Whisk, Wikipedia e Tabelog. Nel suo annuncio, TikTok afferma che anche altre aziende come BuzzFeed e Irl avranno presto i loro Jumps. La piattaforma sta anche aprendo queste applicazioni agli sviluppatori che vogliono creare le proprie funzionalità. TikTok ha spiegato a The Verge che chiunque potrà candidarsi, ma la società valuterà le candidature in base a quanto riterrà utili questi programmi per i suoi spettatori.

L’intenzione di TikTok è di fornire agli utenti contenuti “coinvolgenti e informativi”. Chi farà clic su questi collegamenti potrà “esplorare ricette, rispondere a quiz, scoprire utili strumenti di apprendimento e molto altro”, si legge nel post con cui i Jumps sono stati annunciati. Sempre secondo TikTok gli usi di questa nuova funzione “sono quasi illimitati”.

L’app di proprietà di ByteDance non è però la prima a sviluppare una funzione di questo tipo. Snapchat infatti ne ha già una simile, chiamata Minis, che consente agli utenti di condividere e utilizzare piccole app e giochi con gli amici. Tutte e due permettono di creare queste mini app in formato Html5, un linguaggio relativamente semplice per chi ha familiarità con lo sviluppo web.

Al momento sono disponibili per il test sei Jumps che saranno utilizzabili da tutti i gli utenti di TikTok membri del Creator fund della piattaforma.