Tiktoker do RS viraliza ao ser chamada de ‘mãe bichológica’ pelo filho: ‘ele é muito engraçado’

Vídeo publicado por Karine Schereiber, de Santa Maria, com questionamento do filho Emanuel tem quase 4 milhões de visualizações no TikTok. Relação entre mãe e filho já gerou outros vídeos. Karine Schereiber e o filho Emanuel viralizaram com post no TikTok

Uma pergunta singela do filho de 7 anos acabou gerando um dos vídeos mais assistidos e compartilhados nas redes sociais em 2023. Emanuel estava andando de patinete com a mãe Karine Schereiber, em Santa Maria, na Região Norte do Rio Grande do Sul, quando veio a dúvida:

“Você é a minha mãe ‘bichológica’?”

Depois de ouvir o questionamento, Karine pediu para o filho repeti-lo e resolveu gravar um vídeo. Ela e o filho já curtiam publicar brincadeiras e dublagens no TikTok, mas o vídeo “bichológico” viralizou como nunca antes: publicado em 16 de janeiro, já acumula 3,8 milhões de visualizações, 4,3 mil comentários e já foi compartilhado ou dublado por outros 4 mil usuários da plataforma – que usam o áudio para brincar com seus animais de estimação, de quem passaram a se considerar “mães bichológicas”.

Tiktoker do RS viraliza ao ser chamada de ‘mãe bichológica’ pelo filho

“Ele virou para mim e perguntou do nada. Achei muito engraçado e decidi gravar. Só depois entendi o que ele estava falando. Ele é muito engraçado, sempre foi. Ele sai na rua e conversa com todo mundo, é muito espontâneo e muito carinhoso”, derrete-se Karine, de 28 anos, que trabalha como autônoma.

Emanuel, ou Emano, como gosta de ser chamado, conta que adorou a repercussão do vídeo. Ele diz que ama os bichos e gostou de ouvir sua voz em vídeos de declarações de amor a outros animais de estimação.

“Sempre vejo as pessoas falando ‘a mãe biológica de tal pessoa’, daí eu queria saber se ela era minha mãe biológica. E ela começou a gravar. Eu adoro [o TikTok], sempre que vejo um vídeo, eu quero fazer [uma dublagem]. Achei muito legal [a repercussão], eu adoro os animais”, conta o divertido Emano.

Maternidade solo

Karine e Emanuel têm uma relação próxima e cheia de bom humor, como mostram os vídeos gravados depois do viral: em um deles, a mãe dubla um áudio em que busca comprar uma “máquina de lavar barata”, e Emanuel dubla o vendedor, que não entende o motivo de alguém querer “lavar baratas”. Em outro, a criança diz que está “tão carente, queria só um oi… oito mil reais no pix”.

Há um vídeo, no entanto, em que mãe e filho falam sobre uma questão pessoal: “você tem pai?”, pergunta Karine. Emanuel responde negativamente e diz que “ele morreu”. A mãe então diz que o pai não morreu, mas “foi embora”, e pergunta o que Emanuel “tem no lugar”. “Mãe”, responde o guri.

“Me separei do pai dele quando o Emanuel tinha dois anos. A gente nunca mais se viu, eu fiquei sabendo que ele tem outra família, mais dois filhos, parece. Ele nunca procurou saber [do Emanuel], nunca procurou ter contato, nunca deu a mínima. Sempre criei ele sozinha”, conta.

Tiktoker do RS viraliza ao ser chamada de ‘mãe bichológica’ pelo filho

Repercussão

Além de viralizar, o vídeo já fez Karine e Emanuel serem reconhecidos na rua. Ele conta, inclusive, que chegou a dar autógrafo para um seguidor:

“Tirei foto e dei autógrafo. Do lado do autógrafo, desenhei a pessoa e uma casa com nuvens”, diz, orgulhoso.

Até pela alegria que isso gera em Emanuel, Karine diz que pretende continuar investindo nos conteúdos com o filho, que tem o sonho de aparecer na TV.

“Vamos seguir trabalhando com isso, se tiver oportunidade. É muito espontâneo, tudo que eu acho engraçado, eu gravo. Já tem vídeos com piadinhas que estão com mais de 100 mil visualizações”, comemora a “mãe bichológica”.

