Timballetti di pasta alla napoletana, più buoni e soffici di quella tradizionale al forno

Il timballo è una preparazione tipica della cucina napoletana. Consiste nella preparazione della pasta, generalmente ziti o bucatini, condita abbondantemente con salsa di pomodori, carne tritata, oppure polpettine, fiordilatte, piselli e formaggio, il tutto avvolta da pasta sfoglia, brisè oppure semplice impasto per pizza.

Anche per il timballo napoletano, esistono svariate varianti, sia nel formato di pasta, che nel condimento, e non sempre viene preparato in crosta. Possiamo preparare un timballo unico, da condividere con i commensali, oppure timballetti monoporzione, sicuramente più semplici e comodi da dividere, soprattutto se li preparate per una gita fuori porta, o per un pranzo a buffè. Di seguito vi lascio la mia ricetta per la preparazione dei timballetti napoletani, monoporzione.

Ingredienti dei Timballetti di Pasta Napoletani

250 gr bucatini

1 confezione di pasta sfoglia

100 gr di carne macinata

100 gr di piselli lessi

100 gr di fiordilatte

30 gr pecorino romano grattugiato

½ cipolla

½ carota

½ costa di sedano

Olio evo

Sale

Procedimento:

Per preparare i timballetti napoletani in crosta, iniziate a tritare finemente la cipolla, la carota e il sedano, mettete un giro d’olio evo in una capiente pentola, iniziate a soffriggere a fiamma media le verdure.

Unite la carne tritata, mescolate in modo da farla rosolare in maniera uniforme. A questo punto unite il passato di pomodoro, mescolate e unite i piselli, regolate di sale e fate insaporire per un paio di minuti. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, colatela tre minuti prima del tempo di cottura, e passatela sotto acqua fredda, in modo da bloccare la cottura.

Fatela colare e raffreddare completamente, tagliatela grossolanamente. Mettetela nella pentola con il condimento, mescolate ed unite il pecorino ed infine il fiordilatte tagliato a cubetti, mescolate bene, se vi piacciono più rossi, potete aggiungere ancora un poco di salsa di pomodoro.

Ungete leggermente gli stampini e foderateli con la pasta sfoglia, riempiteli con i bucatini farciti, e coprite con altra pasta sfoglia. Spennellate la superfice dei timballetti, con il tuorlo dell’uovo. Infornate in forno preriscaldato a 200° per circa quaranta minuti, sfornate, lasciate intiepidire e sformateli. Potete gustarli sia tiepidi che freddi, che secondo me sono più buoni.

