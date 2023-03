timballo-di-melanzane,-la-ricetta-tipica-siciliana.-uno-scrigno-goloso-con-carne-macinata-e-mozzarella

Il timballo di melanzane è un tipico piatto siciliano e consiste in strati di melanzane fritte alternati al condimento di carne macinata, mozzarella, sugo di pomodoro, e uova sode (per chi le preferisce). Si tratta di un piatto molto sostanzioso e saziante, ricco di ingredienti a tal punto da poterlo considerare o come piatto unico […]

