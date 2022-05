Timballo di pasta e patate al forno di Alessandro Borghese. “Vi dico come farla cremosissima. Basta aggiungere questo ingrediente”. Questa volta proponiamo un piatto buonissimo, una variante della pasta con le patate classica.

Lo chef Alessandro Borghese, per la rubrica Kitchen Sound su Rds, propone un timballo divertente e sfizioso. Buono quanto cremoso. Si prepara in poco tempo e non c’è bisogno di molti procedimenti per dare vita a questo piatto.

Ma andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti per 4 persone del Timballo di pasta e patate al forno di Alessandro Borghese

200gr Mezze penne rigate

3 Patate a pasta gialla

300gr Provola affumicata

30gr Doppio concentrato di pomodoro

100gr Parmigiano reggiano

1 Costa di sedano

una Cipolla dorata

1 Carota

q.b. Rosmarino e salvia

Olio evo, sale e pepe

Pan grattato

q.b. Burro

Preparazione

Mondare le verdure.Tritare sedano, carota e cipolla e lascia soffriggere in padella con olio. Aggiungere a metà dei cubetti di patata lessati, rosolare e coprire con dell’acqua e lasciare stracuocere.

Frullare il tutto fino ad ottenere una salsa molto liquida e bollire in un pentolino con aggiunta di acqua. Aggiungere una punta di doppio concentrato di pomodoro da sciogliere nel brodo.

Cuocere la pasta nella salsa liquida. Nel frattempo imburrare la teglia , aggiungere pan grattato. Aggiungere patate lesse nel brodo, parmigiano, provola affumicata e amalgamare il tutto, per poi versare in teglia. Cuocere in forno statico a 200 gradi per circa 30 minuti.

