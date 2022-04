timballo-di-riso-alle-verdure:-un-primo-piatto-vegetariano,-tutti-i-passaggi-avere-un-piatto-asciutto-e-buonissimo

Il timballo di riso alle verdure è un primo piatto goloso, ricco di verdure, che regala alla tavola un sapore intenso; una valida e gustosa alternativa al più famoso timballo con il ragù, ed un ottimo sistema per far mangiare le verdure ai bambini oppure a chi non le ama.

Una ricetta facile per questo piatto versatile, che si prepara in poco tempo con verdure variabili secondo la stagione:

in questa ricetta il riso viene lessato con le verdure, come un risotto denso, successivamente trasferito in uno stampo rivestito con pangrattato o in una teglia, cosparso di parmigiano e passato al forno.

Aggiungendo al riso un formaggio come provola o mozzarella potrete ottenere un goloso riso al forno filante, ancora più appetitoso e saporito, impreziosita dalla deliziosa crosticina che si formerà a fine cottura.

Un primo piatto vegetariano, perfetto per un pranzo all’aperto, da preparare in anticipo: scaldato il giorno seguente sarà ancora più saporito e gustoso.

Timballo di riso alle verdure

Ingredienti per 4 porzioni

260 g di riso per risotti

500 g di verdure miste a piacere, già pulite e tagliate a pezzi:

patate, fagioli, pomodori, piselli , carote , zucca , zucchine , fagiolini, sedano, bieta, verza , porri, spinaci, peperoni, melanzane, sedano,

prezzemolo e basilico tritati

olio extravergine d’oliva

acqua bollente q.b.

2 uova

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

250 g di mozzarella o provola, emmental o fontina

sale e pepe

per gratinare

un filo d’olio

parmigiano reggiano grattugiato qb

per lo stampo

burro

pangrattato

Procedimento

In una padella con olio soffriggete le verdure per pochi minuti, salate e pepate;

aggiungete il riso, fatelo tostate, quindi versate qualche mestolo di brodo bollente e cuocete fino a che il riso e le verdure sono cotte, formando un risotto denso, e lasciatelo raffreddare;

unite la mozzarella, il parmigiano, le uova sbattute, prezzemolo e basilico tritato.

Amalgamate il tutto e trasferite il composto in uno stampo con il buco, imburrato e impanato, oppure in una teglia rettangolare;

cuocete il riso nel forno già caldo a 200°C per 20 minuti, fino a quando non si sarà formata una crosticina;

togliete dallo stampo il timballo di riso alle verdure, con il delizioso formaggio colante;

impiattate e servite.

