Timballo di spaghetti alle melanzane, con i segreti dell’antica tradizione siciliana. Una ricetta facile ma buonissima scritto su Più Ricette da Catia.

Il Timballo di spaghetti alle melanzane è un timballo di pasta condita con sugo di pomodoro, basilico e formaggi, racchiuso da un goloso scrigno di melanzane. Una ricetta siciliana antica molto amata, che prevede che il timballo di melanzane sia preparato con la pasta nel formati “anelletti”, e che le melanzane siano fritte; in alternativa abbiamo preparato una versione più leggera, priva di fritti, più adatta al periodo estivo, grigliando le melanzane, inoltre utilizzando spaghetti.

Preparare il timballo di pasta è molto semplice, anche per i meno esperti: basta rivestire il fondo e i bordi di una teglia con le melanzane, e riempirla con la pasta condita con sugo di pomodoro, basilico e formaggio a pezzetti, quindi passarlo al forno, il risultato sarà perfetto! Ricco e saporito, con i suoi ingredienti profumati e mediterranei, è una delizia per il palato, ideale anche nel periodo estivo.

Timballo di spaghetti alle melanzane

Ingredienti per 4 porzioni

2 melanzane tonde

200 g di spaghetti

un uovo

100 g di pecorino, grattugiato

mezzo scalogno

400 g di polpa di pomodoro

100 g di provola o caciocavallo

qualche foglia di basilico fresco

olio extravergine di oliva

peperoncino

sale e pepe

Procedimento

Lavate le melanzane, asciugatele e tagliatele a fette sottili; grigliatele in una padella antiaderente, trasferitele in un piatto e spolverate con poco sale. Preparate il sugo: in una padella fate rosolare la cipolla affettata con un filo d’olio, unite la polpa di pomodoro, regolate di sale e fate cuocere 10 minuti, fino quando il sugo si sarà ristretto.

Ungete una teglia rotonda, e foderatela con le fette di melanzana grigliate, tenendo da parte qualcuna per la copertura, mentre tagliate a pezzetti quelle rimaste. Lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata e scolateli al dente, e versateli in un recipiente; aggiungete la passata, un po’ di basilico spezzettato, il pecorino, la provola tagliata a cubetti, le melanzane a pezzetti, l’uovo sbattuto, peperoncino, sale e pepe.

Mescolate bene tutti gli ingredienti, quindi riempite la tortiera con la pasta condita, livellando bene; ultimate coprendo con le fette di melanzana ed un giro d’olio: trasferite in forno e cuocete a 180° gradi per 30 minuti. Infine togliete dal forno e lasciate intiepidire il Timballo di spaghetti alle melanzane, sformate delicatamente e servite! Per altre ricette gustose con le melanzane leggete qua

ricette dal blog Caos&Cucina

