Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne | Ha litigato con Maria De Filippi?

Tina Cipollari è una storica e agguerrita opinionista del talk show Uomini e Donne. Da un po’ di tempo manca dalla trasmissione di Maria De Filippi e si vocifera di una possibile discussione tra le due. E’ veramente così?

Tina Cipollari è uno dei volti del programma di Maria De Filippi anche per questo la sua inspiegabile assenza si sta facendo sentire. Ormai manca da due settimane, salvo un collegamento virtuale con lei da casa che però non ha convinto completamente gli spettatori.

Il 2 Aprile scorso, proprio in quest’ultima occasione, la conduttrice le aveva chiesto: “sei in arresto?”. Per tutta risposta Tina aveva detto: “no ..niente” e poi si era parlato d’altro. I fan, nel frattempo, stanno impazzendo, continuano a scriverle di tornare sulla pagina Instagram, che non viene aggiornata da tempo se non per pubblicizzare delle candele.

Le sue sfuriate con Gemma Galgani aggiungevano un po’ di pepe al programma e tutti ne hanno nostalgia. Il mistero poi è ancora più fitto perché né la De Filippi né Giovanni Sperti hanno detto nulla sulla sua situazione.

Tina Cipollari, continua l’assenza a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata la dama Patrizia ha ammesso di essersi sentita con Domenico che però poi è sparito. Alla fine hanno concluso la frequentazione, per lui però c’è una nuova signora: Ornella. Massimiliano invece ha visto in esterna Eugenia e Federica. La prima sente molta vicinanza mentale con lui, ma poco quella fisica.

Nel frattempo della vamp non c’è ancora traccia. Alcuni temono che possa avere lasciato definitivamente lo show e non tornare nemmeno per il finale di stagione. Tra le varie voci c’è anche quello di un possibile litigio con la presentatrice riguardo al matrimonio con Vincenzo Ferrara. A Nuovo Tv aveva detto “a Maria non chiedo di farmi da testimone, la metterei in imbarazzo”.

C’è anche chi pensa che Tina possa trovarsi a Firenze dal futuro marito, ma l’ipotesi più gettonata, per ora, è che la donna possa avere preso il Covid-19 e che per questo sia costretta a casa in auto isolamento. Già una volta aveva dovuto stare in quarantena per il contatto con un positivo.

Tina in che rapporti è con la De Filippi

Alcune voci di corridoio sospettano che tra la padrona di casa di Uomini e Donne e l’opinionista ci possano essere stati degli screzi, che possano aver portato quest’ultima ad un allontanamento.

Mentre tutti cercano una spiegazione il settimanale Nuovo Tv ha celebrato Uomini e Donne, per il ventesimo anniversario della trasmissione di Canale 5 ed è stata pubblicata una dichiarazione della Cipollari:“Maria ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante altre persone che per molto meno si sentono dive affermate”.

Perciò tra le due non deve esserci stato nessun litigio e dovremmo aspettare che sia proprio la verace Tina a rompere il silenzio sulla sua assenza ‘ingiustificata’.

L’articolo Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne | Ha litigato con Maria De Filippi? proviene da Political24.