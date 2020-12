tina-cipollari-avete-mai-visto-la-sorella?-due-gocce-d’acqua

Tina Cipollari ha una sorella che le somiglia moltissimo! Ecco la foto.

Tina Cipollari: chi è la sorella dell’opinionista

La storica opinionista del dating show più amato della televisione italiana, Tina Cipollari ha una sorella che le somiglia tantissimo. Il suo nome è Annarita Cipollari. Non è un personaggio del piccolo schermo, della sua vita si conosce poco ma sappiamo con certezza che in passato ha attraversato un momento difficile con Tina.

È stata infatti la Vamp di Uomini e Donne a parlare pubblicamente del suo rapporto tormentato con sua sorella: ”Annarita, che delusione. Sei voluta entrare nelle discussioni tra me e mio marito Kikò. Tu, mia sorella, sua complice. E hai anche la faccia tosta di dirmi che non merito un uomo bello e giovane come lui e che avrei dovuto essere più dolce e ringraziarlo per quanto aveva fatto. Guarda che ha questo punto potrei anche pensare male… piantala. Me ne hai fatte di tutti i colori e questa rivalità con me è durata fino al periodo dell’adolescenza, quando con la maturità mi hai accettato. Poi, per fortuna, i rapporti sono migliorati. O meglio, pensavo che fossero migliorati”.

Tina Cipollari: il suo rapporto con la dama torinse Gemma Galgani

Tina Cipollari è un volto amatissimo della televisione italiana. La storica opinionista del celebre programma Uomini e Donne è un pilastro del programma. Sono infatti milioni i telespettatori che attendono quotidianamente l’appuntamento con la trasmissione per divertirsi insieme alla spumeggiante opinionista. Tina ha un carattere fumantino, non le manda certo a dire a nessuno e la sua più acerrima e agguerrita nemica, Gemma Galgani lo sa bene. I loro scontri sono conosciutissimi, la due donne sono entrambe molto schiette e per questo a volte, discutono aspramente.

Tina non tollera l’atteggiamento romantico di Gemma, accusandola di essere fin troppo sognatrice ed innamorata dell’amore. La dama torinese, dal canto suo, rivendica il diritto ad esprimersi, a vivere i suoi sentimenti senza pressioni e pregiudizi. Le loro discussioni, sono spesso ironiche, sarcastiche e mettono in luce le differenze caratteriali di ognuna di loro. La Vamp è una donna pragmatica, forte e solare, Gemma è una sognatrice, dolce ed emotiva. I telespettatori sono molto affezionato ad entrambe, e non rinuncerebbero a nessuna delle due. Seppur per motivi differenti infatti, rappresentano due volti imprescindibili della trasmissione, senza di loro il programma non sarebbe lo stesso.

