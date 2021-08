Tina Cipollari, bomba su Kikò “lui la ama ancora e avrebbe voluto …”

Conosciamo tutti Kiko Nalli per essere l’ex marito di Tina Cipollari ed anche l’ex compagno di Ambra Lombardo. Ad ogni modo, si tratta anche del famoso hair style che è stato presente in molte occasioni in televisione e soprattutto nei programmi televisivi di Barbara D’Urso. Sembrerebbe che in queste ultime ore, si stia tanto parlando di Chicco Nalli in arte Kikò, per via della sua storia d’amore con Ambra Lombardo.

Kiko Nalli, come è nata e naufragata la storia con Ambra Lombardo

Ricorderete come due si siano conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quando entrambi hanno preso parte al reality il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Sembrerebbe che all’interno della casa tra i due sia scoppiata una grande passione, ma poi una volta usciti la storia non sembra aver avuto molta fortuna. A parlare di questa storia è stata proprio lei, la 35enne la quale ha rilasciato una intervista al settimanale DiPiù parlando quindi della sua storia d’amore con Chicco.

Ambra confessa “Forse in fondo è ancora coinvolto dalla sua ex moglie”

Sembrerebbe che la nota professoressa abbia però svelato un qualcosa di inedito e che in qualche modo coinvolge anche Tina Cipollari. Quest’ultima sappiamo tutti che oltre ad essere l’ex moglie di Chicco è anche la nota opinionista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ambra nel corso dell’intervista si è detta piuttosto delusa per come poi è finita la storia con il suo ex compagno ed ha voluto parlare anche delle motivazioni che hanno portato poi due a lasciarsi. A quanto pare, tra i tanti motivi ci sarebbero anche gli impegni familiari che hanno portato Chicco ad essere distante dalla compagna in molte occasioni. Ci sarebbe però dell’altro, ovvero il fatto che secondo la Lombardo, l’ex compagno sarebbe ancora molto legato all’ex moglie. “Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”. Queste ancora le parole dichiarate da Ambra Lombardo parlando del suo ex.

La Lombardo pronta a dare una seconda possibilità a Nalli?

Ma davvero il noto hair stylist è ancora innamorato della sua ex moglie? “Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”. Poi sembrerebbe che l’ex gieffina abbia voluto in qualche modo lanciare un messaggio al suo ex compagno dicendo che qualora volesse tornare a corteggiarla, lei sarebbe sicuramente pronta a dargli un’altra opportunità.