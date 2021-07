tina-cipollari-con-le-bende-preoccupa-i-fan.-ha-rischiato-grosso!

La storica opinionista di Uomini e Donne si è fatta male nella propria abitazione. Starà bene adesso? I followers sono in allerta.

Tina Cipollari, opinionista (Instagram)

Tina Cipollari, conosciuta soprattutto per essere l’opinionista di Uomini e Donne, ha iniziato il suo percorso televisivo nei primi anni Duemila. Come molti altri, infatti, aveva preso parte al dating show in qualità di corteggiatrice.

Successivamente, è passata di grado, ed è stata, perciò, promossa a tronista. Ma, a quanto pare, la sua stravaganza e il suo caratterino sono riusciti a colpire nel segno. Così, essendosi fatta notare, ha avuto modo di presenziare anche in altri importanti talk come, per esempio, Domenica in e La vita in diretta.

Insomma, i suoi abiti eccentrici e la sua personalità forte sono stati il mix giusto per permetterle di raggiungere una grande popolarità. Da molti anni, poi, è tornata nel programma di Maria De Filippi come opinionista fissa. Le sue prese di posizione e le sue frasi come, per citare la più ripetuta, “No, Maria, io esco”, sono ormai rimaste nella storia della tv.

Comunque sia, in questi giorni, la biondissima Tina ha avuto un piccolo problema che, sulle prime, ha preoccupato non poco i fans. Ma vediamo, quindi, nel dettaglio che cosa le è capitato.

Ecco che cosa è capitato a Tina: lei ha spiegato tutto

A scatenare le domande, però, è stata soprattutto la benda che porta sopra a un occhio. La Cipollari, per la precisione, stava camminando in una strada di Roma e la curiosa macchina fotografica del settimanale Nuovo ha fatto il resto.

Tina mostra la sua acconciatura ai fans (Instagram)

Così, l’opinionista ha dovuto raccontare lo spiacevole inconveniente. Come ha dichiarato lei stessa, però, per fortuna non è stato niente di grave. Nelle righe del giornale ha quindi spiegato che la sua piccola disavventura è successa proprio tra i fornelli di casa.

In particolare, mentre stava cucinando, un’antipatica goccia di olio bollente le è finta sopra a una palpebra. Ecco, il perché della benda, quindi. Comunque sia, per sua stessa ammissione, al momento si sente piuttosto bene. Ha sottolineato che non si tratta di una cosa grave e che al massimo le ha procurato soltanto un po’ di fastidio.

Tutto e bene quel che finisce bene. Ora, tra l’altro la vamp più famosa del piccolo schermo si trova già in vacanza, lontana dai riflettori di Canale 5, per godersi il meritato relax.