Tina Cipollari fuori di sè contro Ambra Lombardo l’ex di Kikò Nalli

La nota opinionista di Uomini e Donne ovvero Tina Cipollari, in questi ultimi giorni sembra sia risultata parecchio infastidita da alcune dichiarazioni rilasciate da Ambra Lombardo. Quest’ultima come ricorderete è un’ex gieffina che proprio all’interno della casa ha conosciuto Kikò Nalli, ovvero l’ex marito della nota opinionista di Uomini e Donne. I due all’interno della casa più spiata d’Italia sembra abbiano avuto un colpo di fulmine ed è nata così la loro storia d’amore che è continuata anche una volta finita l’esperienza al Grande Fratello.

Tina Cipollari una furia contro l’ex di Kikò Nalli

Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che in queste ultime settimane l’ex gieffina nel corso di una intervista abbia parlato del suo rapporto con Kikò Nalli, che sembra essere finito ormai da diverso tempo. Però nel corso di questa chiacchierata, Ambra sembra aver anche citato Tina Cipollari, la quale si sarebbe piuttosto infuriata. Ma per quale motivo?

Ambra Lombardo rilascia dichiarazioni molto forti su Tina e Kikò

Sembrerebbe che proprio in questi giorni, a segnalare il fatto che Tina si sia arrabbiata con Ambra Lombardo è stato il settimanale Dipiù che è in edicola proprio questa settimana. L’ex Vamp di Uomini e Donne sembrerebbe essere davvero infuriata con Ambra Lombardo, ovvero l’ex fidanzata dell’ex marito per alcune dichiarazioni che la stessa ha rilasciato in questi ultimi tempi. Ebbene, sembra che la professoressa nel corso di una intervista rilasciata ad un noto settimanale, abbia parlato non soltanto del suo ex compagno, ma anche di Tina e dei suoi figli.

Kikò interviene e smentisce l’ex compagna

Nello specifico, parlando della fine della loro storia d’amore, Ambra sembra aver confessato che secondo lei il suo ex è ancora molto legato all’ex moglie e che molto probabilmente non la dimenticherà mai. Insomma, quelle di Ambra sono state sicuramente delle dichiarazioni molto forti che sono state smentite direttamente dal noto hair stylist che è apparso anche molto risentito dalle dichiarazioni della sua ex. Nello specifico Chicco che si sia infastidito del fatto di essere stato tirato ancora in ballo per una storia che è già finita e ha sottolineato di non essere più innamorato della sua ex moglie per la quale però ovviamente prova un grande bene. Anche Tina Cipollari si sarebbe piuttosto infastidita dopo le dichiarazioni dell’ex gieffina, anche perché la nota opinionista ormai da tempo sta insieme ad un altro uomo.