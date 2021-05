Tina Cipollari lascia Roma e si trasferisce a Torino | Giorgio Manetti svela il mistero della vamp, ecco perchè

Tina Cipollari Giorgio Manetti – Solonotizie24

Diventano sempre più intensi i rumors che vogliono Tina Cipollari lontano da Roma, in procinto di lasciare anche Uomini e Donne per avviare una nuova vita insieme al compagno Vincenzo. L’opinionista di Uomini e Donne è davvero pronta per conquistare Torino, a parlarne è stato proprio Giorgio Manetti.

La prossima edizione di Uomini e Donne potrebbe vedere numerosi cambiamenti sia per quanto riguarda il trono over, ma anche per gli opinionisti che da circa vent’anni animano lo show condotto da Maria De Filippi commentando cosa succede in studio o portando allo scoperto segnalazioni che ricevono in prima persona.

Nei giorni scorsi, inoltre, abbiamo avuto modo di vedere Tina Cipollari in collegamento da casa essendo impegnata in un trasloco che non le ha permesso, così, di essere presente in studio come sua abitudine. In quell’occasione l’opinionista aveva già parlato di un possibile trasferimento a Torino, ma la cosa in un primo momento era passato in sordina.

Tina Cipollari cambia vita

Ebbene sì, Tina Cipollari sembrerebbe aver preso una decisione che cambierà sia il destino circa la sua partecipazione a Uomini e Donne, insieme all’avvio di una nuova vita al fianco di Vincenzo Ferrara. La coppia, dopo una prima crisi, ha deciso di concedersi una seconda possibilità pronti anche a convolare a nozze non appena possibile.

Quanto detto, comunque sia, avrebbe reso necessario un trasferimento per Tina Cipollari affinché potesse affiancare il compagno nell’avvio di un nuovo progetto imprenditoriale… proprio a Torino!

“Se lei ha preso questa decisione…”

Al momento, dunque, sono ben chiari quali sono i progetti futuri di Tina Cipollari e se davvero lascerà Roma per Torino, o qualsiasi altra città italiana. L’opinionista di Uomini e Donne, quindi, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito e nemmeno circa le nozze con Vincenzo che stanno tenendo tutti con il fiato sospeso.

A rompere il silenzio in tal senso è stato Giorgio Manetti che, intervistato da Nuovo TV, ha così commentato la notizia in questione: “Tina a Torino proprio non ce la vedo, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono concento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei!”.