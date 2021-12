Tina Cipollari svela il suo nuovo amore: Ecco chi è Alfredo e perchè è finita con Vincenzo: “Ecco cosa mi ha fatto”

E’ abituata a guardare (e soprattutto criticare) persone che non riescono a trovare l’amore. Ma per lei le cose non sono più semplici, perché anche Tina Cipollari rimbalza da un uomo all’altro senza riuscire a trovare una stabilità. Oggi, è tra le braccia di una nuova fiamma, come ha ammesso lei stessa intervistata da Vero. Lui si chiama Alfredo e questa volta l’opinionista di Uomini e Donne vuole andarci con i piedi di piombo: “Non voglio esporlo, correre troppo”. Anche perché l’ultima volta è andata a finire davvero male per lei e la separazione è stata dura e rancorosa.

Il suo ultimo fidanzato è stato Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino. Le cose tra loro si sono subito fatte serie, al punto che si pensava convolassero a nozze. Poi, la rottura improvvisa. Sono stati tantissimi i gossip circolanti riguardo i motivi che hanno portato Tina Cipollari a separarsi definitivamente da lui. Tra questi, spuntò fuori anche l’ipotesi di un tradimento, proprio con una delle dame del trono over di Uomini e Donne. Un’idea che non è mai stata confermata, ma che spiegherebbe sicuramente l’astio dell’opinionista verso alcune delle dame presenti in studio.

Oggi Tina Cipollari è andata avanti e il nome di Vincenzo Ferrara è molto lontano dal suo: “Non lo voglio neppure nominare. Sono stata un po’ sfortunata in amore perché le mie storie fino ad ora non sono durate” ha ammesso davanti al settimanale Vero. Strano da parte sua, che spesso accusa le protagoniste di Uomini e Donne di non riuscire a trovare un compagno di vita a causa dei loro atteggiamenti. Lei stessa, a quanto pare, non riesce a instaurare una relazione che le dia stabilità e serenità. Speriamo che con Alfredo le cose migliorino, visto anche il diverso approccio che ha scelto di utilizzare.

Tina Cipollari non vuole correre con Alfredo, al punto che ha anche deciso di non presentargli ancora i suoi figli, quelli avuti dal matrimonio con Kiko Nalli. L’opinionista di Uomini e Donne vuole essere davvero convinta prima di spingersi a un passo così importante e non ripetere gli errori del passato. “Non voglio destabilizzarli, non posso passare da un uomo all’altro”. Quella di oggi, quindi, viene definita solo come una conoscenza. Sicuramente è passato ben poco tempo da quando la donna ha rotto con Vincenzo Ferrara. La 56 enne non ha di certo difficoltà a trovare dei corteggiatori.

Staremo a vedere se questa per lei sarà la volta giusta. Intanto, da un punto di vista lavorativo va tutto per il meglio. Il suo ruolo a Uomini e Donne è più che assicurato e lei, insieme a Gianni Sperti, sono sicuramente i veri protagonisti del dating show. Un programma in cui gli opinionisti non hanno un ruolo esclusivamente marginale, ma sono liberi di esprimere il loro punto di vista quando e come vogliono, con una Maria De Filippi che osserva tutto divertita dalle sue amate scalette. E Tina Cipollari lo fa con passione e determinazione. Chissà se un giorno troverà l’amore proprio tra i cavalieri.

