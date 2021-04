Tina Cipollari tradisce Maria de Filippi e passa in Rai. Lei confessa: “Pronta a rifare il reality”. Fan increduli, Lo Scoop assurdo

Tina Cipollari ha raccontato di aver rischiato di perdere la vita a causa di un reality televisivo. Si tratta di Pechino Express, l’adventure-game di Rai Due che porta in giro per il mondo coppie del mondo dello spettacolo e non solo. Sulla loro strada i personaggi incontrano sfide, ostacoli e pericoli sotto lo sguardo attento di Costantino Della Gherardesca. La famosa opinionista era in coppia con Simone Di Matteo, anche lui noto grazie al mondo di Uomini e Donne. Con lui è riuscita ad arrivare per prima al traguardo e a vincere il bonus messo in palio dalla produzione.

Un’esperienza molto forte per Tina Cipollari, ma l’unica che farebbe nuovamente. La vamp ha infatti spiegato di non essere assolutamente interessata né al Grande Fratello Vip né all’Isola dei Famosi. L’unico reality che potrebbe ancora tentarla è sicuramente Pechino Express. “E’ un reality bellissimo che rifarei volentieri qualora dovessero ripropormelo” ha raccontato nel corso di un’intervista per Mio. Una sfida durante la quale non sono mancati momenti di paura e di pericolo: “E’ faticoso sotto svariati punti di vista, sia fisici che mentali. La scalata del vulcano Pucaya in Guatemala, ad esempio, mi ha quasi letteralmente uccisa”.

Un aneddoto questo che non era venuto a conoscenza del pubblico ma che oggi ci lascia sicuramente interdetti. Tina Cipollari ha ammesso di essere stata molto a rischio mentre affrontava la scalata. Sicuramente, la sua poltrona a Uomini e Donne è molto più comoda. Soprattutto, non la abbandona mai. Mentre bisogna vedere se la produzione di Pechino Express accoglierà la sua candidatura, Maria De Filippi non smette mai di puntare sulla sua beniamina. Nel suo ruolo di opinionista da ben 20 anni. Ma ricordiamo i suoi inizi e soprattutto l’evoluzione del dating show da ieri ad oggi.

Se qualcuno può raccontarlo, è proprio Tina Cipollari, che a Uomini e Donne ha vissuto in tutti i ruoli messi a disposizione. Giunta in studio per corteggiare Roberto, è diventata la prima tronista donna insieme a Claudia Montanarini. “Prima ci si esibiva e ci si conosceva direttamente in studio, non esistevano le esterne. Per far breccia nel cuore del tronista bisognava puntare tutto sulla spontaneità”. Sicuramente oggi i corteggiatori sono avvantaggiati, potendo preparare per le troniste situazioni romantiche del più svariato genere. Un tempo, invece, lo show era un vero e proprio salotto dell’amore.

Oggi Uomini e Donne è sempre seguitissimo e soprattutto in continua evoluzione. Maria De Filippi ne cambia le regole come un burattinaio gioca con i suoi burattini, ma stando sempre attenta alle esigenze del pubblico e ai cambiamenti della società. L’unica a non cambiare mai è proprio Tina, seduta sulla poltrona che in realtà è il vero trono della trasmissione. E’ con lei che è nata la figura dell’opinionista ripresa in moltissimi show televisivi. Ma, per quanto possano emularla, non potranno mai competere con il suo carattere: “Io non ci faccio, io sono proprio così! Naturalmente, non mi troverete mai vestita in abiti lunghi e paillettes sul divano di casa mia o in giro per Roma.” E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Tina Cipollari tradisce Maria de Filippi e passa in Rai. Lei confessa: “Pronta a rifare il reality”. Fan increduli, Lo Scoop assurdo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.