Tina Cipollari vacanze da sogno | La foto in costume scatena i fan di Uomini e Donne: come si è mostrata

Tina Cipollari bikini – Solonotizie24

Giorni pieni di magia e relax quelli che sta vivendo Tina Cipollari lontana da Uomini e Donne, e la sua foto in bikini di certo non è passata inosservata. Riflettori puntati sull’opinionista del programma condotto da Maria De Filippi, il cui fascino ancora una volta ha travolto il web.

Il 2021 sembra essere un anno davvero molto impegnativo per Tina Cipollari, dato che di versi fan sono ancora in dubbio circa la possibilità di vedere o no l’opinionista a Uomini e Donne.

Il mese di settembre 2021 potrebbe segnare come sempre il suo ritorno in tv, ma da qualche settimana a questa parte, comunque sia, Tina Cipollari ha lasciato la sua casa nel cuore di Roma e (forse) anche la città per seguire il compagno probabilmente a Firenze dove gestisce il suo noto ristorante. Rumors, questi, che non trovano ancora una conferma. Il tutto, però, non finisce qui.

Tina Cipollari , luna di miele prima delle nozze?

Nel corso dei mesi a tenere banco sul web non abbiamo avuto modo di vedere solo le notizie riguardanti il destino di Tina Cipollari nel programma di Uomini e Donne, ma anche le news circa il matrimonio con Vincenzo Ferrara che doveva esser celebrato tempo fa.

Al momento, dunque, non è ben chiaro quando la coppia convolerà a nozze dato che non è stata comunicata alcuna data certa ma, nel frattempo, la Cipollari si gode dei giorni di relax dal sapore di luna di miele.

L’opinionista di Uomini e Donne da urlo in bikini

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione mediatica in queste ore troviamo proprio lei, Tina Cipollari e le sue vacanze da sogno.

In particolar modo, l’attenzione del web si è concentrata su una foto proposta da una fanpage dedicata a Tina Cipollari e che mostra l’opinionista rilassata in un idromassaggio assolutamente splendida con indosso un bikini rosa… scatenando così i fan che qui hanno scritto un gran numero di messaggi e complimenti per l’opinionista di Uomini e Donne.