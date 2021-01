Tina Kunakey, selfie in reggiseno e sguardo distratto: i fan approvano – FOTO

Tina Kunakey sfoggia un primo piano ammirevole con un selfie frontale solo in reggiseno: i fan approvano l’iniziativa

Continua la campagna di visibilità e sollecitazione alla massima notorietà per la bellissima e purissima modella francese, Tina Kunakey. La candidatura sui social network e nel mondo dello spettacolo internazionale sta lievitando e ben presto potremmo certamente assistere a qualche performance di “lusso”. Nonostante la giovane età, la supergirl di Tolosa è una delle star del web. Che ha già trovato la “quadra” nella propria vita, coronando già il sogno di convolare a nozze.

Sposata con Vincent Cassel, lei, per molti viene etichettata come la donna dello spettacolo più felice al mondo. Per una che è sempre al posto giusto nel momento giusto non c’è altro da aggiungere, se non quella di preferire tra i fan, la stessa strada intrapresa da lei. Il nuovo anno per la Kunakey è iniziato nel segno del rafforzamento sentimentale, con Cassel, con il quale ha condiviso momenti speciali nell’amatissima meta di Rio De Janeiro, a furor di dediche ed effusioni d’amore

Tina Kunakey, primo piano sexy “alla ricerca delle tue mani”

Il 2021 per Tina Kunakey è iniziato col piede sull’acceleratore. La bellissima modella francese non ha mai nascosto il proprio sentimento d’amore per Vincent Cassel. Nonostante il gap d’età, i due sono molto innamorati e insieme hanno anche messo alla luce un figlio. Qualcuno direbbe che insieme compongono la coppia perfetta, l’esclusiva nel mondo dello spettacolo. E “chissene” se lui viene da una turbolenta relazione con Monica Bellucci ed ora è costantemente bersagliato dalle critiche per tanti motivi.

In questi casi a trionfare è sempre l’amore e se una coppia è davvero innamorata perdutamente l’uno dell’altra, dil resto è fuffa. Oltre a vantare di un amore costante per la persona, sulla quale può sempre contare, Tina Kunakey ha davvero un ottimo seguito sui social network e in particolare su Instagram.

Sono ben oltre 1 milione i seguaci che le riempiono il cuore di gioia, ammirati da scatti divini e selfie mozzafiato, nell’amatissima Rio.

In uno di questi ultimi, la supermodella d’oltralpe sfoggia un “mezzobusto” da favola con reggiseno sexy e uno sguardo inaspettatamente distratto. Ma che centra in pieno, il senso di una bellezza limpida e veritiera, senza alcun tipo di pregiudizio