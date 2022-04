Tina tradita con la famosissima ex Dama di U&D. Fanno coppia fissa ormai. Lei era la più amata, Fan increduli

La nuova stagione di UeD non è cominciata nel migliore dei modi per l’amatissima opinionista del programma, Tina Cipollari. La vamp romana è tornata in studio con una triste notizia per tutti quanti i suoi fans più affezionati. L’annuncio sembra essere arrivato proprio nel corso della registrazione delle prime puntate del format. Tina, però, ha preferito non sbilanciarsi troppo, e non ha fornito nessun dettaglio circa questa separazione.

Ovviamente, questo rumor ha fatto il giro del web prima ancora dell’inizio della programmazione del format. Tina ha rivelato che la sua relazione, che andava avanti ormai da anni con Vincenzo Ferrara, si è interrotta bruscamente ad un passo dal matrimonio. I telespettatori sono rimasti increduli di fronte a questo annuncio, così come anche tutti i fan della coppia. I più curiosi, invece, continuano a navigare il web alla ricerca delle motivazioni che hanno condotto questa coppia alla separazione.

Sono moltissime le testate di gossip che si stanno occupando della improvvisa separazione di Tina, e pare che sia già venuta fuori qualche novità al riguardo. Sembrerebbe, almeno da quanto si può leggere sul web, che la nota opinionista sia stata tradita da Vincenzo. Ma non finisce qui: Vincenzo è quest’altra donna misteriosa farebbero già coppia fissa.

Come se non bastasse, per la vamp Romana, oltre al danno è arrivata anche la beffa. Pare che la nuova fiamma del Ferrara sia un ex dama del parterre femminile del trono over di UeD. Non si sa, purtroppo, di chi si tratti nello specifico, ma già circolano alcune voci al riguardo. Il nome che infatti sta circolando è quello di Barbara de Santis, ex famosa dama del trono over che recentemente ha anche lei terminato la sua relazione con Maurizio, ex cavaliere ed ex corteggiatore di Gemma Galgani.

Ovviamente sono solo voci e non si sa se effettivamente sia lei la dama misteriosa che ha rapito il cuore di Vincenzo facendolo allontanare da Tina. Di certo, c’è invece che il nervosismo e la delusione dovuta alla rottura, sono ben evidenti nel temperamento di Tina Cipollari. La Vamp Romana, nei primi giorni di programmazione, è sembrata molto stizzita, tanto che la nuova edizione di UeD ha già avuto le sue prime litigate.

