Tio e sobrinho morrem após caminhão tombar na BR-174, no interior de Roraima

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (22), no km 368 da rodovia, no município de Caracaraí. Homens morrerem após caminhão tombar na BR-174.

Um homem identificado como João Monteiro da Conceição, de 35 anos, e um adolescente, Elies da Conceição Souza Junior, de 14 anos, morreram após um caminhão tombar na tarde desta quarta-feira (22). O homem era tio do adolescente. O acidente aconteceu no município de Caracaraí, ao Sul de Roraima.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 12h30, no km 368 da BR-174, próximo a entrada da cidade.

Em imagens registradas por uma câmera de segurança é possível ver o momento em que o caminhão, carregado de madeira, realiza uma curva e tomba em seguida (assista no vídeo acima).

Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas morreu no local do acidente e a outra chegou a ser conduzida para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção dos corpos até Boa Vista.

Caminhão tombou na BR-174, no município de Caracaraí.

PRF/Divulgação

Vito Califano