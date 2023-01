Típico da região leste do Brasil, jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em área urbana de Rancharia

Após ser capturado, o animal foi levado para a Base da Polícia Ambiental, em Presidente Prudente (SP). Ele passará por triagem e, em seguida, será devolvido à natureza. Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em área urbana de Rancharia (SP)

Um jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) foi resgatado na manhã desta sexta-feira (27) na área urbana de Rancharia (SP).

Na ocasião, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental foram acionadas para atender ao chamado.

Após ser resgatado, o animal foi levado para a Base da Polícia Ambiental, em Presidente Prudente (SP). Ele permaneceu enjaulado para a segurança de todos.

Segundo o capitão Júlio César Cacciari de Moura, da Polícia Ambiental, o jacaré passará por triagem e, em seguida, será devolvido à natureza. Ele ainda deu orientações sobre como proceder caso encontrem animais silvestres no perímetro urbano.

“É sempre importante a população acionar os órgãos competentes, seja a Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros. O animal, agora, vai passar por um centro de triagem, para verificar as condições dele e, estando apto para a soltura, será solto aqui, na região de Presidente Prudente, como, por exemplo, a Lagoa da Cica e outros locais propícios para esse tipo de animal”, ressaltou Cacciari.

Características

Nome científico: Caiman latirostris

Família: Alligatoridae

Ordem: Crocodylia

Distribuição: Mata Atlântica – região leste do Brasil (do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul); Uruguai, norte e nordeste da Argentina, Paraguai e leste da Bolívia.

Habitat: brejos, mangues, lagoas, riachos e rios.

Alimentação: os filhotes alimentam-se de insetos e invertebrados. Os adultos se alimentam de peixes, caramujos, aves e pequenos mamíferos.

Reprodução: no verão, o macho copula com várias fêmeas. A fêmea constrói o ninho próximo à água cobrindo com folhas secas, gravetos e terra. Em média, são postos de 30 a 50 ovos. A incubação varia entre 70 a 90 dias.

O jacaré-do-papo-amarelo pode atingir 3 m de comprimento. Mas esse tamanho é raro, normalmente medem 1,5 m a 2 m. É um animal esverdeado, quase pardacento, com o ventre amarelado e o focinho pouco largo e achatado. O focinho dele é menor do que o das outras espécies e, atrás da cabeça, possui escamas em fileiras cervicais.

São conhecidos por esse nome, pois, durante a fase do acasalamento, ficam com a área do papo amarelada.

A fêmea permanece próximo ao ninho para evitar ataques de predadores, como é o caso do lagarto teiú, quati e mão-pelada. Próximo à eclosão dos ovos, os filhotes vocalizam chamando a mãe que desmancha o ninho usando os membros anteriores e posteriores, e o focinho. A fêmea carrega cada um na boca até a água, cuidadosamente.

O macho cuida dos recém-nascidos que já estão na água e os pais permanecem próximos aos filhotes, protegendo-os contra os predadores, em especial, garças e outras aves grandes.

Esses animais exibem traços herdados dos antepassados. É um réptil contemporâneo dos grandes dinossauros que habitavam a Terra há milhões de anos e que conseguiu sobreviver às grandes transformações do planeta.

