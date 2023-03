Tipo de grão e grau de torra: veja o que deve estar descrito nas embalagens de café

Padronização nas embalagens são válidas em todo território nacional desde 1º de janeiro de 2023. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, o novo padrão oficial de classificação do café torrado passou a vigorar em todo o território nacional. Desde então, detalhes como tipo de grão e grau de torra devem estar descritos nas embalagens de café.

Xícara de café

Divulgação

Em Rondônia, representantes da Federação da Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Sindicato da Indústria de Café do Estado de Rondônia (Sindicafe), Ministério da Agricultura (Mapa), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) se reuniram para discutir como farão a padronização das embalagens no estado.

Os novos parâmetros foram estabelecidos pela Portaria SDA 570 do Ministério da Agricultura, publicada no Diário Oficial ainda em 2022.

As novas regras exigem a padronização das informações nas embalagens, “informando a espécie do grão e sua predominância no blend, padrão de torra e se ele corresponde com o padrão mínimo de qualidade estabelecido”.

Para a premiada produtora de café de Rondônia, Ediana Capich, que já desenvolve embalagens com o tipo de descrição solicitada pelo Mapa, a mudança garante benefício principalmente para os consumidores.

“O consumidor passa a ter o entendimento do que é o produto, do que ele realmente tá consumindo. Então quanto mais clareza isso tem para o consumidor, mais esclarecimento ele vai ter sobre o que é aquele produto”, disse.

Tipo de torra e grão já são descritos na embalagem de café da produtora Ediana Capich

Reprodução

Exigências

Elaborado a partir de um trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e representantes da indústria, o documento define as exigências de classificação do produto, com os requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem na embalagem do produto.

Informações como tipo do café e grau da torra do grão terão que constar nas embalagens.

Infografia: Luisa Blanco/g1

Ainda de acordo com o órgão, o Padrão Oficial de Classificação do Café Torrado tornará possível que o órgão fiscalizador possa verificar e controlar a qualidade, as condições higiênico-sanitárias e a identidade dos produtos de origem vegetal oferecidos aos consumidores.

Vittorio Rienzo