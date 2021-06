Tiramisù estivo con lo yougurt, più buono del tradizionale, veloce, leggero e super goloso

Il tiramisù è uno dei dolci più buoni e conosciuti, ottimo in qualsiasi stagione, viene generalmente fatto con crema al mascarpone e uova crude risultando talvolta un po’ pesante. Proprio per questo, per la stagione estiva proponiamo una ricetta altrettanto gustosa ma assolutamente light. Al posto del mascarpone che è un formaggio molto grasso, in questa versione si utilizza uno yougurt magro con zero grassi.

Il gusto di questo tiramisù non avrà nulla da invidiare al classico, e potrà essere mangiato senza troppi sensi di colpa. Questo dolce una volta preparato può essere consumato fino a cinque giorni dopo se tenuto in frigo. ( ma siamo sicuri che finirà molto prima). Ecco quindi la ricetta del tiramisù allo yougurt magro. Se non amate lo yougurt provate anche la versione con la ricotta:

Tiramisù allo yougurt, INGREDIENTI

120 g di savoiardi

1 vasetto di yogurt Total 0%

150 ml di panna fresca

6 tazzine di caffè decaffeinato

4 cucchiai di zucchero a velo

2 cucchiai di cacao

Mandorle a lamelle per decorare

Tiramisù allo yougurt, PREPARAZIONE

Cominciamo quindi la preparazione del nostro Tiramisù light. Montate la panna e incorporatela delicatamente a yogurt Total, insieme allo zucchero. Inzuppate nel caffè un savoiardo alla volta, per pochi istanti, sistemandone man mano la metà in una terrina in modo da formare uno strato. Distribuite sui biscotti metà dello yogurt, quindi spolverizzate con un po’ di cacao.

Formate un altro strato di biscotti inzuppati, poi versate il resto della crema e terminate con una spolverizzata di cacao. Lasciate riposare per un'ora prima di servire, decorando con qualche mandorla a lamelle. Il nostri tiramisù allo yougurt light è pronto e ci vorranno davvero solo pochi minuti. Ricordatevi di conservalo in frigorifero.

Per il caffè consigliamo di usare un tipo di aroma intenso, un caffè napoletano.