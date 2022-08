Voglia di dolce improvvisa? Sicuramente il Tiramisù furbissimo allo zabaione è il dolce che fa per voi. Un classico della cucina italiana, dove l’inconfondibile e irresistibile odore dello zabaione, sorprenderà voi e i vostri ospiti. Una deliziosa e vincente variante del classico tiramisù, la crema è formata esclusivamente dallo zabaione, il cacao sostituito da codette di cioccolato, ma ovviamente se preferite potete usare il cacao in polvere. Di seguito vi lascio questa velocissima ricetta, che vi invito a realizzare.

Tiramisù furbissimo allo zabaione, Ingredienti:

12 savoiardi

4 tuorli

120 gr zucchero

4 cucchiaini di marsala

Latte q.b

2-3 cucchiaini di caffè solubile

Codette di cioccolato

Procedimento:

Prima operazione, preparare lo zabaione, farlo manualmente oppure con il robot da cucina che preferite. Per velocizzare io ho usato il Kenwood. Separate i tuorli dall’albume, e metteteli nella ciotola della planetaria, montando la frusta a filo, unite lo zucchero ed il marsala, mescolare per otto minuti velocità media ed alla temperatura di 50°, in modo da pastorizzare le uova.

Mettere il latte in una ciotola, unire le caffe solubile e mescolare, se preferite un gusto più dolce, aggiungete dello zucchero. Bagnate velocemente tre savoiardi,

e posizionatele sul fondo di un piattino da portata,

cospargeteli con uno strato di zabaione,

unite delle codette di cioccolato fondente, coprite con altri tre savoiardi, sempre bagnati nel latte e caffè, posizionati diversamente dai primi tre. Ricoprite con altro zabaione e completate con codette di cioccolato, servite e gustate il vostro tiramisù allo zabaione.

Tiramisù furbissimo allo zabaione, solo due ingredienti, per voglie improvvise di dolce. Più goloso del classico, lo farete sempre così scritto su Più Ricette da Michele.