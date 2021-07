Gelato Tiramisù. Ricette facili e veloci.

Voglia di qualcosa di fresco e delizioso? Il Tiramisù Gelato è perfetto per una fresca merenda estiva o come dessert a fine pasto. Una ricetta semplice e veloce da realizzare con il Gelato Barattolino Sammontana alla Crema, che ha la semplicità e il gusto autentico del classico gelato all’italiana e rende questa ricetta golosa e irresistibile!

Per le ricette che vedremo non sono indispensabili dosi specifiche degli ingredienti perché ci si può facilmente regolare ad occhio in base a cosa vogliamo realizzare: noi abbiamo realizzato una monoporzione tiramisù gelato, una charlotte tiramisù, un “tronchetto” e dei bicchierini tiramisù!

Il procedimento è in tutti i casi molto semplice: ci basterà inzuppare i savoiardi nel caffè amaro e stratificarli con il Gelato Barattolino Sammontana alla Crema per creare la ricetta che preferiamo. Come guarnizione, per dare un tocco in più abbiamo utilizzato una grattugiata di cioccolato fondente… vedrete che saranno buonissime e andranno a ruba!

Vediamo adesso insieme come preparare questi irresistibili e freschi dessert. Mi raccomando, provateli anche voi e fateci sapere se vi sono piaciuti e quale versione avete preferito!

Per realizzare i Tiramisù Gelato ho utilizzato il Gelato Barattolino Sammontana alla Crema.