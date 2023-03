Tiros interrompem partida de futsal e causam correria em Mossoró; veja vídeo

Caso aconteceu na noite de sexta-feira (10) no bairrl Alto de São Manoel. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. Tiros causam correria e interrompem partida de futsal em Mossoró

Tiros de arma de fogo causaram correria e interromperam uma partida de futebol na noite de sexta-feira (10) em Mossoró, no Oeste potiguar, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a PM, também foram disparados fogos de artifício em uma praça localizada ao lado da Unidade de Pronto-Atendimento do bairro Alto de São Manoel.

O barulho e a correria das pessoas foram registrados por uma testemunha que realizava uma transmissão do evento esportivo na internet. O caso aconteceu em uma quadra que fica na quadra.

Segundo o 12º Batalhão da Polícia Militar, ainda não se sabe a motivação dos disparos. Ainda de acordo com a polícia, não houve feridos.

Em entrevistas à Inter TV Costa Branca, moradores da região reclamaram da insegurança na região.

