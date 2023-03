tirreno-adriatico-oggi-a-san-benedetto-del-tronto:-dove-passa-e-le-strade-chiuse

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 12 marzo 2023 – Arriva la 58esima edizione della Tirreno Adriatico e la Riviera delle Palme si paralizza, da Porto d’Ascoli a Grottammare, ma anche l’entroterra vivrà i suoi disagi, da Monteprandone a Ripatransone.

Un grande appuntamento di sport, ad ogni modo, per gli appassionati di ciclismo, che si spera serva, almeno, a promuovere il territorio. I divieti di sosta sono iniziati già dalle ore 8 di giovedì nella zona portuale, poi dalle 15 di ieri alle 20 di oggi in via Buozzi, Giorgini, Milanesi, Bruni, Mariani d’Italia, Colombo, Tamerici, Tigli, Oleandri, Maestri del Lavoro d’Italia, dalle 19 di ieri alle 20 di oggi in via Marin Faliero nel tratto fra via Colombo e viale Marinai d’Italia. Dalle 5 di questa mattina alle 20 di stasera divieto di transito e di sosta in tutte le vie e le piazze nella zona portuale, zona Ballarin, zona centrale fino ai parcheggi a ridosso del molo sud. Sempre dalle 5 di oggi fino alle 17 divieto di transito e di sosta su tutto il lungomare, via Maffei, via dei Mille, via del Mare, tratto di Nazionale in via Gabrielli, Mamiani, Liberazione e così via. I divieti sono così tanti e in diverse fasce orarie che è difficile orientarsi.

La cosa migliore è evitare di spostarsi tra San Benedetto, Porto d’Ascoli e Grottammare almeno fino alle ore 17, mentre in centro, dove si dovranno rimuovere le transenne ed i mezzi della Rai, i divieti arriveranno fino alle ore 20 circa.

Disagi anche verso nord, dal Ballarin a Grottammare zona via Marche che rientra nel circuito finale di 5 giri in cui il divieto di sosta inizierà alle ore 11 fino a fine gara.

Sarà chiusa anche la Nazionale per alcune fasce orarie, zona Ragnola per consentire ai corridori di imboccare la salita verso Monteprandone, quasi subito dopo la partenza che avverrà alle 12,15 e poi per il carosello finale fra Grottammare, San Benedetto e Porto d’Ascoli che coinvolge Nazionale e lungomare delle due città. Sul tracciato finale sono decine le persone addette alla sicurezza che controllano gli incroci e gli attraversamenti, personale della polizia locale, della protezione civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Sono dispensate da questo genere di attività le altre forze dell’ordine.

Il passaggio della corsa interessa anche Monteprandone, Cossignano, Montalto Marche, Carassai e Ripatransone, ma qui i disagi sono inferiori poiché le strade vengono riaperte subito dopo il passaggio della carovana ciclistica.

Gli Avis Bikers dei Colli Ripani invitano tutti gli appassionati di ciclismo del territorio all’iniziativa di accoglienza alla tappa prevista dalle ore 12.30 presso la Pineta ’Vincenzo Illuminati’ di Ripatransone (ingresso nord del centro urbano, lato Cossignano).

