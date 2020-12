tish-cambia-look-dopo-amici,-ma-i-puntini-sul-volto-restano:-cosa-significano

La scuola di Amici di Maria De Filippi in questi anni ci ha dato l’opportunità di conoscere moltissimi talenti che oggi fanno parte del mondo dello spettacolo e anche della musica, come nel caso di Tish, nome d’arte di Tijana Boric che prese parte all’edzione 17 del talent show andata in onda tra il 2017 e il 2018. Dimenticate la cantante come abbiamo avuto modo di conoscerla un tempo… cambia il look anche se restano i puntini sul volto.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, sono stati davvero tanti i talenti che si sono messi in gioco nella scuola d’arte più famosa della nostra nazione, ovvero Amici di Maria De Filippi come nel caso dell’edizione 17 quando uno dei membri della classe era Alberto Urso, che aveva fatto il suo esordio nel mondo della musica già attraverso il programma di Io canto dedicato ai piccoli talenti.

Nell’edizione 17 del talent show però un’altra cantante si è fatta notare dal pubblico sia per il suo grande talento, e anche particolarità… stiamo parlando della simpaticissima e bravissima Tish.

Tish dopo Amici

Durante la messa in onda di Amici 17 tra i personaggi che hanno catturato l’attenzione del pubblico troviamo Albero Urso e la collega Tish. I due cantanti hanno sempre mostrato di avere un grandissimo talento e amore per la musica, capace di andare oltre ogni cosa.

Tish, in particolar modo, ha conquistato i fan con il suo sorriso e anche per le sue ‘particolarità’ che ha messo in scena animata dalla voglia di non essere come tutti gli altri e che oggi sono appunto un suo tratto distintivo, come nel caso dei due punti neri che questa ha sempre disegnato sul suo viso sotto gli occhi.

Il vero significato dei puntini di Tish

Ebbene sì, i due puntini continuano a essere uno dei tratti distintivi del look di Tish ma, attenzione, perché non si tratta di tatuaggi sul volto come nel caso di altri cantanti famosi… bensì di un qualcosa che lei realizza tutti i giorni sul suo volto, mettendosi davanti lo specchio e vestendo così i panni della cantante, e lasciando lontano dai riflettori quelli di Tijana Boric.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tish (@tishdots)

A spiegare il vero significato dei puntini sotto gli occhi è stata la stessa cantante che durante una lezione con il maestro di canto Stash ha dichiarato: “I due puntini sono una scelta estetica e sono un tratto distintivo. Non sono tatuati. Me li faccio tutti giorni”.

