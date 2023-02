Titãs em Ribeirão Preto: início de venda de ingressos é adiado para quinta-feira, diz site

Com formação clássica, banda se apresenta em junho no Parque Permanente de Exposições. Entradas para show da turnê ‘Encontro’ começariam a ser vendidas on-line nesta terça-feira (7). Titãs vão tocar em Ribeirão Preto (SP) com formação clássica

Maya Guimarães / Divulgação

A abertura da venda de ingressos on-line para o show da banda Titãs em Ribeirão Preto (SP) mudou para a próxima quinta-feira (9), segundo a plataforma responsável.

A apresentação, marcada para 30 de junho no Parque Permanente de Exposições, reúne a formação clássica da banda paulista e faz parte da turnê “Encontro: todos ao mesmo tempo agora”. (veja abaixo)

Inicialmente, o início das vendas estava agendado para a tarde desta terça-feira (7). Agora, os fãs terão que adquirir as entradas pelo site a partir das 12h de quinta.

O g1 questionou o site Eventim em relação à mudança, mas não obteve resposta até a última atualização da notícia.

O show

A abertura dos portões está agendada para as 20h no Parque Permanente de Exposições, na Avenida Orestes Lopes de Camargo, no Jardim Jóquei Clube. Já o início da apresentação acontece às 22h.

O show tem classificação etária de 16 anos. Já pessoas de 5 a 15 anos precisam estar acompanhadas dos responsáveis. O evento é proibido a menores de 5 anos.

Reencontro

A turnê com a formação original dos Titãs foi anunciada em novembro do ano passado e estreia no dia 27 de abril no Rio de Janeiro (RJ).

Ao todo serão 21 shows, sendo o de Ribeirão Preto o único fora das capitais.

Em 2023, o trio remanescente da formação clássica conta Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto. Agora, juntam-se a eles Arnaldo Antunes, que deixou o grupo em 1992, Charles Gavin, fora desde 2010, Nando Reis, que saiu em 2002 e Paulo Miklos, ausente desde 2016.

A formação ainda contava com Marcelo Fromer, que faleceu em 2001 após ser atropelado. O grupo da formação original dos Titãs ainda tinha Ciro Pessoa e André Jung, que foi substituído por Charles Gavin.

Titãs divulga imagem da turnê ‘Encontro: todos ao mesmo tempo agora’

Divulgação

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo