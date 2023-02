Titãs em Ribeirão Preto: venda de ingressos é liberada ao público; veja como comprar

Banda reúne formação clássica para se apresentar em junho no Parque Permanente de Exposições. Abertura das vendas pela internet havia sido adiada. Entradas variam de R$ 90 a R$ 280. ‘Titãs Encontro: Todos Ao Mesmo Tempo Agora’

A venda de ingressos para o show da banda Titãs em Ribeirão Preto (SP) foi liberada nesta quinta-feira (9) pela internet.

A abertura das vendas havia sido adiada na terça-feira (7) pelo site responsável. O show, que reúne a formação clássica da banda paulista estreante nos anos 1980, está marcado para 30 de junho, no Parque Permanente de Exposições.

A apresentação faz parte da turnê “Encontro: todos ao mesmo tempo agora”, que contará com outros 20 shows, sendo o de Ribeirão o único fora das capitais. (veja abaixo)

Como comprar

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou presencialmente. Quem optar pela compra on-line, deve acessar o site eventim.com. Há taxa de serviço prevista para a modalidade, diferentemente da compra presencial.

Nesse caso, a venda é feita pela loja Radical Vest, nº 347, no Novo Shopping de Ribeirão Preto.

Quais os valores

Ao todo, são dois setores que têm ingressos à venda: Pista Diversão e Pista Flores. Veja valores:

Pista Diversão

Inteira: R$ 280

Meia-entrada para estudante, pessoa com deficiência (PCD) ou idoso: R$ 140

Ingresso social: R$ 168

Pista Flores

Inteira: R$ 180

Meia-entrada para estudante, pessoa com deficiência (PCD) ou idoso: R$ 90

Ingresso social: R$ 108

Além desses setores, os fãs também podem comprar dois pacotes de experiência, o VIP I, que custa R$ 500, e o VIP II, com valor de R$ 1,9 mil.

Em ambos os casos, também é necessário comprar o ingresso e a entrada é proibida para menores de 18 anos. Veja as características de cada pacote:

VIP I

Não inclui ingresso para o show;

Válido apenas a quem comprou ingresso da Pista Diversão;

Credencial exclusiva;

Entrada antecipada no dia do evento;

Acesso à passagem de som dos artistas;

Pôster assinado pela banda;

Acesso à área em frente ao palco com open bar.

VIP II

Não está incluso ingresso para show;

Válido apenas a quem comprou ingresso da Pista Diversão;

Encontro com artistas e foto com eles;

Credencial exclusiva;

Entrada antecipada no dia do evento;

Acesso à passagem de som;

Passeio pelo backstage;

Pôster assinado pela banda;

Acesso à área em frente ao palco com open bar.

O show

A abertura dos portões está agendada para as 20h no Parque Permanente de Exposições, na Avenida Orestes Lopes de Camargo, no Jardim Jóquei Clube. Já o início da apresentação acontece às 22h.

O show tem classificação etária de 16 anos. Já pessoas de 5 a 15 anos precisam estar acompanhadas dos responsáveis. O evento é proibido a menores de 5 anos.

Retomada

A turnê com a formação original dos Titãs foi anunciada em novembro do ano passado e estreia no dia 27 de abril no Rio de Janeiro (RJ).

Ao todo serão 21 shows, sendo o de Ribeirão Preto o único fora das capitais.

Em 2023, o trio remanescente da formação clássica conta Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto. Agora, juntam-se a eles Arnaldo Antunes, que deixou o grupo em 1992, Charles Gavin, fora desde 2010, Nando Reis, que saiu em 2002 e Paulo Miklos, ausente desde 2016.

A formação ainda contava com Marcelo Fromer, que faleceu em 2001 após ser atropelado. O grupo da formação original dos Titãs ainda tinha Ciro Pessoa e André Jung, que foi substituído por Charles Gavin.

Titãs em imagem de 2022

Maya Guimarães / Divulgação

