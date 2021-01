tito-rabat,-di-traverso-sulla-neve

Esteve “Tito” Rabat, fresco di passaggio in Superbike, in attesa di poter iniziare la sua presa di contatto con la Ducati Panigale V4R che avverrà in occasione dei test di Jerez il 20 e 21 gennaio (che seguiremo in diretta sul posto con il nostro Carlo Baldi) non sta sicuramente riposando sugli allori. La mancanza di una struttura come il Ranch della VR46, Rabat non si è fatto scoraggiare e… ha trovato un’altra soluzione per tenersi in allenamento con i traversi sulle superfici a basso coefficiente d’attrito…

Tito Rabat ha sempre creduto molto nell’allenamento e grazie alle possibilità di famiglia (i più importanti commercianti di preziosi della Spagna) ha sempre curato molto la preparazione in sella. Fin dall’inizio della sua carriera ad alto livello il suo bilico personale è parcheggiato in pianta stabile nei box del tracciato di Almeria, circuito che – con un investimento comprensibilmente molto imporante – ha provveduto a… raddoppiare.

Per poter lavorare in maniera più metodica sulle proprie abilità, Rabat ha infatti fatto costruire un tracciato adiacente, il Circuito Nuevo de Andalusia (facilmente visibile nella visione satellitare di Google Maps) facendolo comporre con tutte le curve che gli risultavano più ostiche. Cosa non si fa pur di allenare il talento…