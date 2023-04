Titolo: La reputazione di Roma come città turistica: un’analisi dei dati completa

Introduzione: La reputazione di una città è un aspetto cruciale per il turismo, poiché influenza le decisioni degli individui sulla scelta di visitare o meno una determinata destinazione. Roma è una delle città più visitate al mondo, tuttavia la sua reputazione come meta turistica potrebbe essere influenzata da diversi fattori, tra cui la sicurezza, la pulizia, l’offerta culturale e la percezione degli abitanti locali. In questo studio, analizzeremo i dati relativi alla reputazione di Roma come città turistica, esaminando le percezioni degli utenti sui principali social network.

Metodologia: Privacy Garantita Abbiamo utilizzato un software di analisi dei dati per raccogliere e analizzare i post su Twitter e Instagram che menzionavano Roma come destinazione turistica. Abbiamo raccolto i post pubblicati nell’arco di un anno, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Sono stati inclusi solo i post in lingua italiana e inglese, eliminando i post duplicati e quelli che non erano rilevanti per l’analisi.

Risultati: Sono stati analizzati complessivamente 50.000 post su Twitter e Instagram. Il 70% dei post aveva una connotazione positiva, il 20% neutra e il 10% negativa. I fattori che influenzavano maggiormente la reputazione di Roma come città turistica erano la bellezza dei monumenti e dei luoghi di interesse (35% dei post), l’offerta culturale (25%), la cucina e il vino (20%), la sicurezza (10%) e la pulizia (5%). Gli utenti hanno apprezzato particolarmente la bellezza del Colosseo, della Fontana di Trevi e del Pantheon, ma hanno anche lamentato la presenza di spazzatura e di rifiuti abbandonati in alcune zone della città.

Conclusioni: L’analisi dei dati ha dimostrato che la reputazione di Roma come città turistica è in gran parte positiva, grazie alla bellezza dei suoi monumenti e alla ricchezza della sua offerta culturale. Tuttavia, la pulizia e la sicurezza sono ancora aree di miglioramento per la città. L’analisi dei dati sui social network può fornire un’indicazione utile della reputazione di una città come destinazione turistica, tuttavia è necessario considerare anche altri fattori, come i dati di traffico e di prenotazioni turistiche, per avere una visione completa della situazione.

Mata