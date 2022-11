Tivoli, Amedeo Amatizi è il nuovo Coordinatore cittadino Rea 

Si arricchisce di impegno e professionalità la rete territoriale di Rivoluzione Ecologista Animalista. Nelle scorse ore, non a caso, il segretario nazionale del partito politico, Gabriella Caramanica, ha proceduto con una puntuale e importante nomina: quella di Amedeo Amatizi a Coordinatore cittadino di Tivoli.

Tra i fondatori del COR, il centro operativo radio di Protezione Civile, da sempre molto attivo per le problematiche del suo territorio e grande difensore dei diritti animali, Amatizi è la figura ideale per lo svolgimento del nuovo incarico, come sottolineato dalla stessa Caramanica: “Conosco Amedeo e stiamo parlando di una persona precisa, meticolosa ed estremamente competente.

Attento osservatore dei diritti dei cittadini e degli animali, e delle dinamiche ambientali del territorio di Tivoli, sono convinta che Amadeo Amatizi saprà svolgere al meglio questo autorevole incarico. A lui, dunque, la squadra di Rivoluzione Ecologista Animalista vuole esprimere i più sentiti auguri di buon lavoro!”, ha chiosato con soddisfazione il segretario nazionale Rea, Gabriella Caramanica.

