tiziano-ferro,-che-colpo-per-il-cantante!-non-l’aveva-mai-fatto-prima

Una grande emozione per Tiziano Ferro, alle prese con una ‘prima volta’ davvero speciale: l’evento che rende felice il cantante.

Ha alle spalle una carriera ventennale, costellata di grandi successi, Tiziano Ferro. Il cantante di Latina è diventato, ormai, uno degli interpreti principali della canzone italiana.

Dalle sonorità giovanili a quelle più mature, ha subito un’evoluzione importante, su cui hanno influito anche le sue note vicende personali.

Un percorso che alla fine lo rende l’uomo di oggi, felice e realizzato per chi è nella sua vita privata e per quello che ha ottenuto in quella professionale.

Per lui, adesso, c’è il raggiungimento di un ulteriore obiettivo. Una vetta mai toccata prima e che lo rende davvero felice ed orgoglioso.

Tiziano Ferro, la gioia incontenibile: “E’ una grande responsabilità”

Una ‘nomina’ speciale ed importante, quella di cui Tiziano è stato investito e di cui ha messo al corrente i followers sul suo profilo Instagram, sfogando tutta la sua gioia.

Tiziano è infatti, da oggi, un membro votante del Board della Recording Academy per i Grammy Awards, la cerimonia che assegna i premi internazionali della musica, seguita in tutto il mondo.

Ecco il commento entusiasta di Tiziano, che si sente anche investito di grande responsabilità per un ruolo decisamente non banale:

Mi sento investito da infinita emozione ed enorme senso di responsabilità. Grazie. Voterò con la passione e la coscienza di chi ha dedicato tutta la vita alla musica. Che bel viaggio!

Ricevere un Grammy è del resto una attestazione di eccellenza musicale. Essere all’interno della giuria, probabilmente, ancor di più. Nella sua carriera, Tiziano Ferro è riuscito a vincere un Grammy Award nel 2013 nella categoria “Best Pop Instrumental Album”, come autore per il disco di Chris Botti “Impressions”, oltre a essere stato nominato nel 2019 per il disco “Sì” di Andrea Bocelli.

Ora, un nuovo capitolo della sua vita professionale, che lo conferma ai livelli più alti della musica internazionale.