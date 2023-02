TJ mantém indenização de R$ 30 mil a morador que denunciou guardas por tortura em São Pedro

Vítima relatou que recebeu chave de braço, socos no rosco, foi algemada e ameaçada de morte. Ré no processo cível, prefeitura informou que não vai recorrer contra a decisão. GCMs já tinham sido condenados criminalmente. Vista aérea de São Pedro

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve decisão de primeira instância que condenou a Prefeitura de São Pedro (SP) a indenizar em R$ 30 mil um homem que denunciou guardas civis municipais (GCMs) por tortura. Cabe recurso contra a decisão.

Segundo a denúncia na ação criminal, o caso ocorreu em 27 de novembro de 2010, por volta das 0h30, na Rua Antonoi Martello, no Centro da cidade, onde a vítima foi abordada por dois dos GCMs, após ter saído da casa de seu irmão. A acusação acrescenta que a vítima foi agredida fisicamente e obrigada a pular um muro para chegar até um pasto com eucaliptos, tentou fugir pelo temor do que poderia lhe acontecer, mas foi detida pelo terceiro GCM.

A ação aponta que, a partir de então, foi dominado no chão com uma chave de braço, algemado, agredido socos no rosto e ameaçado com o emprego de arma de fogo e faca, com afirmações de que iria morrer como um “porquinho”. Ele afirmou que foi agredido e ameaçado por cerca de 20 minutos e que teve fraturas de dois arcos costais.

A policiais militares que passavam pelo local, os guardas teriam dito que realizavam a abordagem de um suspeito de posse de drogas, mas que nada de ilícito encontraram com ele. E que, diante disso, os PMs recomendaram a imediata liberação dele.

A vítima denunciou os guardas em boletim de ocorrência dois dias depois. No processo, vizinhos que prestaram depoimento como testemunhas disseram que ouviram dois disparos de arma, gritos de socorro da vítima, confirmaram a presença dos guardas e que a vítima tinha claras lesões pelo rosto e corpo.

A defesa dos guardas argumentou na ação que toda acusação teria sido forjada por pessoas que só queriam prejudicar os réus. Em depoimentos, eles também negaram a prática de agressões físicas e emocionais durante a abordagem.

A condenação dos três guardas por tortura foi proferida em 15 de junho de 2015, com penas de quatro anos e oito meses de prisão em regime inicial fechado, mas com possibilidade de recorrer em liberdade. A decisão em segunda instância sobre a ação criminal saiu em 17 de agosto de 2017 e manteve a decisão da primeira instância, requisitando a expedição de mandados de prisão contra eles.

O pedido de indenização

Já a ação cível, com pedido de indenização de R$ 65 mil da vítima contra a prefeitura, teve a decisão de primeira instância em 9 de março de 2021. O juiz Luis Carlos Maeyama Martins considerou que como se tratavam de agentes da administração pública, a prefeitura deve responder pelos danos recorrentes das irregularidades praticadas.

“É indiscutível a dor e o sofrimento impingidos ao requerente em razão da violência e grave ameaça a que foi submetido, ainda mais no contexto em que o dano ocorreu [no período noturno, no interior de uma mata de eucaliptos, com violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo e faca]. Evidente que um evento desta proporção gera abalos irremediáveis na vítima, especialmente diante da dificuldade ou impossibilidade de defesa e do temor pela vida nas mãos dos torturadores, como no caso em comento”, escreveu o magistrado na ocasião.

Na decisão, ele estipulou o valor da indenização em R$ 30 mil. A prefeitura recorreu ao TJ-SP e pediu a anulação da sentença, argumentando que não recebeu oportunidade de produzir provas necessárias à sua defesa. Também apontou que não foi demonstrado que os guardas estavam no exercício da função quando agrediram a vítima.

Na nova decisão, proferida na última terça-feira (24), o colegiado do TJ-SP considerou que os GCMs também foram condenados na esfera criminal pela prática de tortura.

“Não há dúvida de que os agentes públicos estavam em serviço quando praticaram os delitos pelos quais foram condenados na ação penal. De rigor, portanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva a que se refere o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Daí a obrigação de indenizar, corretamente reconhecida pela sentença”, salientou o relator do recurso, desembargador Antonio Carlos Villen.

“No tocante ao dano moral, a condenação ao pagamento de indenização não depende de prova da dor moral do autor. A dor moral de quem é submetido violenta agressão e a tortura é presumida”, acrescentou o magistrado.

Completaram a turma julgadora os desembargadores Antonio Celso Aguilar Cortez e Torres de Carvalho. A decisão foi unânime.

O que diz a prefeitura

A respeito da nova decisão, em nota ao g1, a Prefeitura de São Pedro informou que não vai recorrer e espera ser notificada para cumprir a decisão da Justiça. Após o pagamento, a administração municipal pretende protocolar uma ação regressiva contra os responsáveis pelas agressões para que os cofres públicos sejam ressarcidos.

“Os guardas civis envolvidos foram exonerados e o atual quadro passa por constantes treinamentos para exercer as funções conforme as determinações legais”, acrescentou.

