TJ mantém júri popular para acusado de ataque a creche em Saudades

Caso não haja novos recursos, novo passo é marcar data para julgamento. Homem é acusado de matar três bebês e duas professoras em maio de 2021. VÍDEO: Entenda o atentado a facão em creche de Saudades (SC)

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve a decisão de levar o homem acusado do ataque a creche em Saudades, no Oeste catarinense, a júri popular. Com isso, caso não haja novos recursos, o próximo passo para o andamento do processo será marcar a data do julgamento.

O homem é acusado de matar três bebês e duas professoras da creche em 4 de maio de 2021 com um facão. Um quarto bebê também foi atingido, mas sobreviveu. O g1 não conseguiu contato com a defesa do réu.

A decisão do TJSC de manter o júri popular foi em resposta a um recurso pedido pela defesa do acusado. A solicitação foi negada por unanimidade.

Keli Adriane, Sarah Luiza, Anna Bela, Murilo Massing e Mirla Renner são as vítimas do atentando a creche em Saudades (SC)

Reprodução/Redes Sociais; Reprodução/NSC TV

Além dos cinco homicídios, o réu também responde por 14 tentativas de homicídio relacionadas a outras pessoas que estavam na creche no dia.

Quem são as vítimas?

Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, era professora e dava aulas na unidade há cerca de 10 anos

Mirla Renner, de 20 anos, era agente educacional na escola

Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses

Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses

Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

Vittorio Rienzo