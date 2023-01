TJ-SP mantém condenação de presidiários acusados de extorquir R$ 300 mil de idoso vítima do golpe do falso sequestro em Presidente Prudente

Penas pelos crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro aos golpistas, que já estavam presos no Estado do Rio de Janeiro, passam de 16 anos de reclusão. Em dezembro de 2019, a Polícia Civil deflagrou a Operação Fenrir para desarticular o grupo criminoso que aplicava o golpe do falso sequestro; o nome foi uma alusão ao lobo gigante mitológico escandinavo que, mesmo preso em calabouço, consegue atingir mortalmente pessoas

Em decisão unânime, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) manteve a decisão de primeira instância do juiz João Pedro Bressane de Paula Barbosa, da 2ª Vara Criminal de Presidente Prudente (SP), que condenou dois homens que participaram de um golpe contra um idoso e extorquiram R$ 300 mil da vítima.

Pelos crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro, o primeiro réu foi condenado a 16 anos e sete meses de reclusão, enquanto o segundo a 17 anos e 16 dias, ambos em regime fechado.

Em 2019, quando o golpe foi aplicado, os dois réus já estavam presos em uma penitenciária de Magé (RJ) e a vítima, então com 87 anos, morava em Presidente Prudente.

Os autos do processo demonstram que o idoso foi alvo do golpe do falso sequestro ao acreditar que o filho estava sob o poder dos criminosos.

Os golpistas obrigaram o idoso a se hospedar em um hotel e a comprar um novo aparelho de celular, além de descartar o antigo.

Durante os três dias em que permaneceu fora de casa, o idoso recebeu mais de 500 telefonemas e transferiu cerca de R$ 300 mil ao grupo.

Somente após o idoso ser encontrado por policiais e conversar com familiares, certificando que o filho não havia sido sequestrado, as extorsões cessaram.

Os dois réus, de 27 e 30 anos, apelaram à segunda instância e o relator do recurso, desembargador Eduardo Abdalla, destacou em seu voto que ficou evidente o vínculo associativo entre os criminosos que, mesmo de dentro da prisão, conseguiram praticar os delitos.

Desta forma, o magistrado apontou que o golpe não teria ocorrido se não houvesse uma complexa rede fora da prisão, uma vez que o dinheiro do crime era depositado em uma conta corrente e depois transferido e nada disso “seria possível se não fosse por meio de uma organização criminosa”.

Participaram ainda do julgamento os desembargadores Machado de Andrade e Zorzi Rocha.

“Como se vê, realmente irrefutável o vínculo associativo. Havia nítida divisão de tarefas. Os ora apelantes e outros comparsas, do interior do presídio, eram os responsáveis pelas extorsões, consistente em golpes de ‘falso sequestro’. O delito não teria êxito caso não existisse uma rede de operação fora da cadeia, com pessoas responsáveis pela cooptação de contas correntes, onde o dinheiro era depositado ou transferido, numerário que, obviamente, era repartido e chegava aos autores da extorsão. Nada disso seria possível se não fosse por meio de uma organização criminosa, onde todos auferiam quantias ilícitas e participam do ‘branqueamento’ do dinheiro ilegalmente obtido”, conclui o acórdão da segunda instância.

Investigações

A Polícia Civil esclareceu que, em maio de 2019, foi informada de que o idoso havia desaparecido.

A faxineira que prestava serviços para ele presenciou quando o idoso recebera um telefonema em uma sexta-feira e, ao retornar ao trabalho, na segunda-feira, não mais o encontrou.

A polícia suspeitou que o homem havia sido sequestrado e passou a procurá-lo em hospitais e hotéis. Durante as diligências, os policiais mostraram a foto da vítima ao gerente de um hotel e ele confirmou que o idoso estava hospedado no estabelecimento, onde o encontraram muito nervoso e abatido.

Ao se deparar com os policiais, a vítima apontou para o bolso de sua camisa, indicando que estava em uma ligação.

Após o telefone ser desligado, o idoso contou que o filho fora sequestrado havia três dias e que os criminosos determinaram sua morte; por isso, estava efetuando depósitos em contas indicadas. Somente após conversar com familiares e amigos é que o idoso acreditou que o filho não fora sequestrado.

O idoso contou que havia recebido uma ligação de uma pessoa simulando ser seu filho, relatando ter sido sequestrado. Na sequência, outra pessoa ordenou que descartasse o celular e adquirisse outro. Durante o contato com os criminosos, houve mais de 500 telefonemas. Além disso, os agentes ordenaram que se hospedasse em um hotel, a fim de que pudessem dilapidar seu patrimônio. No total, foram transferidos cerca de R$ 300 mil.

A partir dos registros telefônicos, com autorização judicial, foram identificadas as linhas utilizadas e realizado trabalho para descobrir os autores dos delitos. Ao final, identificaram alguns presos do Rio de Janeiro, bem como agentes externos que aliciavam contas bancárias ou as cediam para receberem benefícios ou comissões.

Em dezembro de 2019, a Polícia Civil deflagrou a Operação Fenrir para desarticular o grupo criminoso que aplicava o golpe do falso sequestro. O nome da operação foi uma alusão ao lobo gigante mitológico escandinavo que, mesmo preso em calabouço, consegue atingir mortalmente pessoas.

