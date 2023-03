TJSE estende suspensão de interdição de aterro sanitário a todos municípios afetados

A decisão foi publicada no final da manhã desta quarta-feira (29). Martelo da Justiça

No final da manhã desta quarta-feira (29), o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Ricardo Múcio, suspendeu a interdição do aterro sanitário de Rosário do Catete para todos os municípios afetados, além de Aracaju.

No início da manhã, o TJSE já havia concedido decisão favorável à ação movida pela Prefeitura de Aracaju pelo pedido de suspensão, por 90 dias, da interdição de funcionamento do aterro.

Os demais municípios beneficiados com a suspensão são: Itabaiana, São Cristóvão, Itaporanga, Maruim, General Maynard, Divina Pastora, Carmópolis, Japaratuba, Pirambu, Pacatuba, Riachuelo, Santo Amaro, Cumbe, Areia Branca, Siriri, Santa Rosa de Lima , Pedra Mole e Pinhão, Propriá, Amparo do São Francisco, Canhoba, Ilha das Flores, Japoatã, Neópolis, São Francisco, Santana do São Francisco, Nossa Senhora de Lourdes, Gararu, Telha, Brejo Grande e Aquidabã.

A decisão ainda determina que a empresa estadual junte aos autos a cópia integral do processo administrativo de renovação de licença ambiental.

Entenda

No dia 23 de março, o desembargador do TJSE, Ricardo Múcio, determinou a interdição. A decisão foi cumprida nessa segunda-feira (27).

Desde maio de 2022, o aterro estava funcionando sob liminar, depois que um parecer técnico da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) apontou problemas que geram graves danos ao meio ambiente e à saúde da população.

Vito Califano