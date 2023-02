TJSE revoga exigência de comprovante de vacina contra a Covid-19 para acesso a unidades do Poder Judiciário

A decisão foi informada nesta quarta-feira. Tribunal de Justiça de Sergipe

g1/Arquivo

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) informou nesta quarta-feira (8), que revogou a exigência do comprovante de vacina contra a Covid-19 para ingresso em todas as unidades do Poder Judiciário sergipano.

Através de nota, o TJ disse que a medida considerou a redução dos casos da doença em Sergipe, em conformidade com os últimos boletins epidemiológicos emitidos pela Secretaria de Estado da Saúde; bem como, a ampla cobertura vacinal.

A exigência do comprovante da vacinação era regra no TJSE desde o ano de 2021, quando a população já dispunha da primeira dose do imunizante contra a Covid-19.

